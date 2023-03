Un padre de 10 hijos desvela cuál es el mayor desafío de su paternidad: "Ni tenemos fuerzas, ni tenemos ganas"

Este domingo no es uno más, por si no habías caído, es 19 marzo. Día del padre. Los hay con un humor envidiable. En 'La Noche de COPE' ponemos en valor al padre y analizar cómo ha evolucionado su manera de educar del autoritarismo a la autoridad, que como vamos a averiguar, no es lo mismo. Israel es un padrazo, sobre todo, porque lo es de 10 hijos, y el undécimo está en camino. Como cada hijo es todo un mundo, diferente al resto de hermanos, queremos que nos dé esos 10 puntos de vista diferentes de la paternidad.

¿Cómo se celebra el día del padre en una familia así? "Bueno, pues se organiza una pequeña fiesta de mi habitación. Me suelen dejar descansar más tiempo de lo normal y me organizan un desayuno. Entonces, cuando me lo traen, vienen todos con sus regalitos, los que han hecho o comprado, y me los van presentando desde el más pequeño hasta el más mayor, cada uno lo que tenga preparado".

Israel tuvo un gran ejemplo en su propio padre, ya que viene de "una familia numerosa". "Soy el mayor de nueve y entonces de casta le viene al galgo, porque sabía bien lo que era vivir en una casa tan grande", señala. De esa figura paterna ha tratado de trasladar a sus hijos "la rectitud, todo lo que es el tener que poner límites a los hijos, para organizar y mantener un orden".

El desafío

Pero más allá de lo que supone sacar adelante una familia de 10 pequeños, más uno en camino, "el desafío mayor yo creo que sigue siendo el mismo que siempre": "quererles y demostrarles lo que les quieres". Israel cree que "es una continua lucha con tu propio yo, con tu propio egoísmo y con tus preocupaciones o con lo que te apetece". Porque pueden aparecer problemas como "no saber afrontar cada una de las situaciones que se dan en tu casa, con cada uno de tus hijos, desde el amor" porque, según este padre, "muchas veces ni tenemos fuerzas, ni tenemos ganas".

No hay diez Israel distintos para cada uno de sus hijos. "Es que cada uno tiene sus circunstancias", señala y asegura que "si preguntas a mis hijos, pues te dirán que sí hay diez versiones diferentes". "Uno es más sensible que otro, otros más fuertes, otro es más valiente, tiene más vergüenza, no sé, cada uno es como es", explica. También destaca que "las afinidades, aunque sea su padre, al final, como con cualquier otra persona, no son las mismas, sobre todo, mientras van cumpliendo años".

Esta es una paternidad de carne y hueso. Esta es una realidad. Esta es una familia española. Este es un padre que dice que es normal, pero que también es extraordinario, que comenzó un camino de la mano de Irene hace ya 20 años y se han ido sumando los hijos que han tenido para formar un verdadero equipo vital. Todos suman, todos disfrutan con sus más y también con sus menos.