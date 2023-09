Un oyente de Haití hace que relativices tu estrés diario con su testimonio: "Se oyen disparos"

El estrés es un estado de tensión física y emocional originado como reacción a un estímulo o presión, ya sea positivo o negativo. Se trata de un estado de defensa que, en pequeñas dosis, ayuda al organismo a reaccionar y adaptarse a los acontecimientos. Es raro sentirlo de vacaciones, pero hay personas que, al no poder olvidarse del trabajo, también tienen que convivir con él. Esta semana ha sido uno de los temas que han planteado en 'La Noche de COPE' a los oyentes y hay uno en particular que ha contado su particular experiencia desde un punto del mundo lejos de España.

El estrés y la ansiedad son los grandes males de nuestro tiempo y, afortunadamente, las personas toman conciencia cada vez más rápido de que necesitan ayuda. Ahora hay una tendencia a que todo tiene que ser rápido. La sociedad actual se ciñe a lo que dicen las redes sociales, que todo tiene que ser éxito obtenido con el mínimo esfuerzo y lo antes posible, y eso solo se genera frustración. Muchos recurren a la actividad física excesiva buscando la descarga de adrenalina y el agotamiento para no pensar y no encontrarse con uno mismo. Otros viven en sociedades en las que no tienen ni tiempo para ello.

La psicóloga de 'La Noche de COPE' enseña unas pautas para afrontar estas situaciones de la mejor forma posible a Beatriz Pérez Otín. Los jóvenes son un ejemplo de cómo la sociedad los ha hecho muy frágiles en cuanto a la solución de problemas. El ser humano tiene que recuperar la conexión con los demás, el tiempo lento, la capacidad de observación y la trascendencia, sentir que lo que se hace, se hace para algo y para alguien. En épocas de dificultades y en las que la vida te da la espalda, necesitamos mecanismos para resistir. Si no que se lo digan a este oyente de COPE.

El relato del oyente de COPE

El ser humano tiene un instrumento natural para combatirlo: la resiliencia. En COPE hemos ahondado mucho en este concepto, sobre todo de la mano del doctor José Miguel Gaona. La preocupación es normal y necesaria, pero el problema llega cuando esto se convierte en una constante de nuestra rutina. Pero cuando tu día a día se basa en la supervivencia, algunos problemas que podamos tener se convierten en secundarios o terciarios. Alcanzan un nuevo cariz e incluso perdemos la atención sobre ellos. J.F.P. desde Puerto Príncipe, Haití, hiela la sangre de los otros oyentes de 'La Noche de COPE'.

Seguramente sirva para que relativices tu estrés diario donde las malas noticias invaden los medios de comunicación, y las redes sociales no paran con más de lo mismo. Los expertos han comenzado a hablar de este fenómeno de constante preocupación como metapreocupación. El psicólogo de 'Fin de Semana', Pedro Martínez, abordó esta circunstancia en el programa y explicó que "muchas veces creemos que somos lo que pensamos, pero no": "Somos otra cosa… y ahí está una de las grandes confusiones de cómo dirigir los pensamientos, necesitamos un lenguaje interno para construir identidades".

Las vacaciones del futuro

