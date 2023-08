Un psicólogo da las claves para lidiar con la metapreocupación: "Es preocupante"

Si hay algo que está constantemente en nuestra mente son las preocupaciones, sobre todo, con los tiempos inciertos en los que vivimos. Donde las malas noticias invaden los medios de comunicación, y las redes sociales no paran con más de lo mismo. Los expertos han comenzado a hablar de este fenómeno de constante preocupación como ‘metapreocupación’. Escucha hasta qué punto es normal que te preocupes. Dale al play.

La preocupación es normal y necesaria, pero el problema llega cuando esto se convierte en una constante de nuestra rutina. Ya lo decía el psicólogo, Pedro Martínez en ‘Fin de Semana’: “Somos mentes pensantes, somos cuerpos que necesitamos el pensamiento para poder subsistir”, y añadía: “De hecho es lo previo a tener emociones que luego nos van a ayudar a adaptarnos”.

Es normal pensar y tener un lenguaje interno que nos dirija a la acción, por lo que puede referirse a ocuparnos de nosotros mismos, y no siempre se relaciona con la preocupación.

Cuando se habla de la preocupación se trata de tomar decisiones constantes que nos pueden generar estrés. El psicólogo explicaba que “muchas veces creemos que somos lo que pensamos, pero no. Nos comportamos según pensamos. Somos otra cosa… y ahí está una de las grandes confusiones de cómo dirigir los pensamientos”, y añadía que “necesitamos un lenguaje interno para construir identidades”.

Los pensamientos intrusivos

Seguramente habrás tenido algún episodio en el que no dejas de darle vueltas un alguna cosa, y es en ese momento cuando los pensamientos pasan a ser preocupaciones, en piscología se llaman ‘pensamientos intrusivos recurrentes’. El psicólogo ha explicado que es “cuando continuamente estoy rumeando algo, y no encuentro el por qué ni la satisfacción cuando lo estoy haciendo, sino simplemente voy acumulando el estrés y el miedo”, y añadía que es pensar en algo constantemente para intentar solucionar la incertidumbre, y que muchas veces estoy reforzando esta forma de pensar que nos da el objeto de nuestra vida.

La meta preocupación

Pedro Martínez, piscólogo, ha explicado en ‘Fin de Semana’ que la ‘meta preocupación’ es preocuparse por estar preocupado, y puede llegar a un punto de convertirse en patología. El psicólogo ha recomendado los ejercicios y claves para poder controlar esto y tener en cuenta que “lo que pienso no es lo que soy”. No te pierdas la sección completa donde aprenderás cómo lidiar con la meta preocupación y todos los posibles escenarios en los qué se puede manifestar. Dale al play.

No disfrutar del presente y estar agobiados constatemente por lo que podría pasar puede ser uno de los síntomas de la metapreocupación. Pero el psicólogo explicaba que se puede aprender a controlar los pensamientos y que es posible mejorar este diagnóstico. También señalaba que hay diferentes prácticas que se pueden realizar antes de buscar ayuda profesional. Por ejemplo,el mindfulness, que son técnicas de meditación y relajación que nos permiten tomar consciencia plena. Pero además, es fundamental que "la persona aprenda a entender su mundo y no a enfrentarlo o cambiarlo", añadía Pedro. Y también se recomienda que si la persona no es capaz de lidiar con sus pensamientos con estas técnicas, busque ayuda profesional.

Aprende a gestionar el estrés

