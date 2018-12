La única mujer en la Unidad de Delitos Telemáticos: “Lo más duro es ver imágenes de bebés víctimas de abuso”

“Desarticulado un grupo de compradores de material pedófilo a través de internet y correo postal”. “La Guardia Civil detiene a 19 personas por un presunto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil”. “Detenidas 27 personas por posesión y distribución de pornogragía infantil en Whatsapp”. “La Guardia Civil detiene a cinco personas por pornografía infantil en la operación Linkin”. Son titulares reales, de algunas de las operaciones desarrolladas en los últimos meses por la Guardia Civil.

La Benemérita cuenta con una unidad especializada en la detección de delitos relacionados con la explotación sexual a menores, la producción de pornografía infantil, el rastreo de pedófilos... Es la Unidad de Delitos Telemáticos, en la que en 'La Noche de COPE' nos sumergimos de la mano del miembro más joven del equipo y que, además, es la única mujer.

Ella se llama Patricia Lorca, una joven de 28 años que lleva más de cinco trabajando en este equipo. Cuenta que trabajan de oficio e investigando material que denuncian los propios ciudadanos y uno de los objetivos es identificar al autor de ese material y a los menores que aparecen en él. Estos expertos se sumergen en la llamada deep web, “una red en la que es muy difícil seguir la trazabilidad del que hay al otro lado y en la que puedes encontrar cualquier tipo de contenido; pero al ser tan difícil de seguir se suele usar para la distribución de material explotación sexual de menores y cualquier actividad delictiva”.

“Antes de ingresar a la Guardia Civil estudié Ingeniería Técnica Informática y siempre me ha llamado la atención investigar delitos telemáticos; cuando llegué al departamento no fui yo quien decidió dónde trabajar; te examinan y según tu perfil ven en qué sección encajas”, relata la agente Lorca en 'La Noche de COPE' y añade: “A día de hoy estoy muy contenta de estar en esta sección”.

Sobre cómo es trabajar con ese tipo de material, Patricia Loca explica: “Nunca permaneces totalmente impasible, pero sí aprendes a separar lo que es trabajo de lo que es vida personal; vas a tu trabajo, echas las horas que tengas que echar, ves el material, revisas, miras detalles, haces informes, e intentas no ver qué hay más allá porque si no, al final, sí acaba influyendo en tu vida personal”, “no te haces totalmente impasible porque es imposible que lo que estás viendo no te afecte en nada, pero sí que con el tiempo, inconscientemente, se crea una especie de coraza que hace que no se te quede ahí dentro”, sentencia la agente.