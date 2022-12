Llega el nuevo sistema de cotización de autónomos, ¿qué gestiones hay que hacer en enero de 2023?

Si echamos un vistazo a los datos del paro estos van mejorando. En el mes de noviembre bajaron en 33.512 personas, pero al fijarnos en los negocios que habían cerrado pensé ¿y a los autónomos? ¿Cómo les va? La ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos han advertido que desde el año 2018 se han perdido más de 110.000 autónomos menores de 44 años.

Una de las lecturas que se puede tener es que la idea de montar un negocio no es la preferida de las nuevas generaciones, ¿verdad? La verdad es que es muy difícil emprender y que tu idea revolucione el mundo como les pasó a dos hermanos con unas hamburguesas. En 1954 nadie imaginaba que los hermanos McDonald's cambiarían el mundo de la restauración, primero en América, y luego en el resto del mundo.

Sin embargo, las cosas ahora son diferentes. En nuestro país, desde hace 5 años, los autónomos jóvenes van a menos, ¿emprender está dejando de ser una opción de futuro? En 'La Noche' de COPE profundizamos en este tema, hablando primero con dos autónomos: Mireia, una joven que acaba de inaugurar junto a una amiga una cafetería en Madrid y José Manuel, que lleva toda la vida a cargo de una empresa de ganadería en Cáceres.

Además, conocemos más de cerca cómo gestionar la actividad de un autónomo de la mano de Maripaz Gamez, contable y fiscal de Assemsa asesores que gestiona la actividad de cientos de empresarios. A partir del 2023 cambia el modelo de cotización, y esto está llevando a los empresarios a consultar a asesores y gestores multitud de dudas relacionadas con el cambio.

Las claves del nuevo modelo de cotización para autónomos que llega en enero de 2023

Según los datos, ha disminuido el número de jóvenes empresarios, lo que no quiere decir que los que están al frente de negocios no continúen. Pero, ¿cuál es la situación? "Las dudas con el cambio en la base de cotización surgen en todos los aspectos. A los jóvenes les preocupa cuánto van a pagar y a los empresarios más consolidados la base de cotización, pensando en su jubilación", explica la contable.





En cuanto a las consultas más frecuentes que recibe, explica que "Lo que se está escuchando es que 'se va a pagar dependiendo de tus ingresos'" y ahí surge la duda personal de cuánto va a pagar cada uno. "No es tan fácil, es sobre lo que vas a facturar, ingresos más gastos menos un 7%. Los que pagaban la cuota mínima van a pagar un poquito menos y van a cotizar un poco menos". Por su parte, a "los autónomos con actividad consolidada les preocupa que su cuota se dispare, pero sigue una regla matemática y, al final, no hay tanta diferencia en lo que se viene pagando y lo que se va a pagar a partir de ahora".

Además, ha explica las novedades más destacadas del nuevo modelo de cotización, con un consejo clave: "El nuevo modelo comienza en enero de 2023. La comunicación no se va a hacer por defecto, si no que lo tienes que comunicar tú. La administración no sabe todavía cómo se va a tener que llevar a cabo. El año 2023 no va a ser sancionable, no va a haber revisiones, lo van a dejar un poco de margen. Hago un llamamiento a la calma. Yo aconsejo, en principio, no hacer nada hasta que la propia administración se aclare. Cuando ellos lo tengan claro, los demás informaremos".