Leonardo da Vinci y Christian Gálvez, segunda entrega

¿Dónde nació Leonardo da Vinci? Es una de las grandes cuestiones en torno a su figura. El especialista internacional en Leonardo da Vinci e investigador miembro del Proyecto Leonardo -el grupo mundial de sabios que busca los restos de Da Vinci-, Christian Gálvez, explica que el apellido corresponde a “un lugar geográfico, en la Toscana”. Pero... ¿nació en Vinci o en Anchiano, una localidad a tres kilómetros del pueblo de Vinci?. Según Gálvez, “eso es un gran enigma que a día de hoy no ha sido resuelto”. “En el caso de los apellidos, no perdamos de vista que Leonardo fue un hijo ilegítimo, por lo que no podía heredar el apellido del padre”, de ahí que se apellidara Da Vinci por su lugar de nacimiento.



Por otro lado, existe una teoría que defiende el supuesto origen catalán de Leonardo y que el apellido Vinçà tendría que ver con el apellido catalán Vinçà. Teoría sostenida por elInstitut Nova Història, que El asegura que iconos de la historia son en realidad catalanes, pero que un “fraude de siglos los hizo españoles”. A esta teoría, Christian Gálvez responde: “Para todo el que defienda que el origen de Leonardo no es italiano hay un problema: buscando en la Biblioteca Central de Florencia nos encontramos con un documento de sir Antonio da Vinci, abuelo de Da Vinci, que dice lo siguiente: “Nació mi nieto, hijo de Piero, mi hijo, el día 15 de abril, sábado, por la noche; se le puso de nombre Lionardo; lo bautizó el padre Piero di Bartolomeo da Vinci”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA NOCHE'



Christian Gálvez es, por cierto, comisario de la exposición 'Leonardo da Vinci, los rostros del genio', una muestra internacional que se estrenará en España en 2019. En 'La Noche de COPE' le avanzaba a Adolfo Arjona que el próximo 20 de septiembre se abrirá la página web de la exposición y ya se podrán comprar las entradas.