Leonardo da Vinci y Christian Gálvez, segunda entrega

Tiempo de lectura: 1



¿Dónde nació Leonardo da Vinci? Es una de las grandes cuestiones en torno a su figura. El especialista internacional en Leonardo da Vinci e investigador miembro del Proyecto Leonardo -el grupo mundial de sabios que busca los restos de Da Vinci-, Christian Gálvez, explica que el apellido corresponde a “un lugar geográfico, en la Toscana”. Pero... ¿nació en Vinci o en Anchiano, una localidad a tres kilómetros del pueblo de Vinci?. Según Gálvez, “eso es un gran enigma que a día de hoy no ha sido resuelto”. “En el caso de los apellidos, no perdamos de vista que Leonardo fue un hijo ilegítimo, por lo que no podía heredar el apellido del padre”, de ahí que se apellidara Da Vinci por su lugar de nacimiento.