El legado del genio Astor Piazzolla llega a España de la mano del Quinteto Astor Piazzolla

Astor Piazzolla es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y el compositor más importante de tango en todo el mundo. Nos dejó más de 14 discos, compuso canciones para más de 40 película. Un mundo, el del cine, al que llegó de la mano de Carlos Gardel cuando aún era un crío. Le conoce en 1934 en Manhattan, con 13 años. Enseguida conectan, y Gardel el invita a participar en la película “El día que me quieras”, donde hace de “canillita”, de vendedor de periódicos.

Fuera de las cámaras, Piazzolla le enseña a Gardel cómo toca el bandoneón, y este le dice: “Vas a ser algo grande, pibe, te lo digo yo. Pero el tango lo tocas como un gallego”. A lo que Piazzolla le dice “el tango todavía no lo entiendo”, y Gardel le responde: “cuando lo entiendas, no lo vas a dejar”. Y efectivamente, entendió que era el tango, y no lo dejó. No solo lo convirtió en su manera de entender la vida, también en su manera de estar en el mundo.

Hoy su legado sigue vivo, y en gran parte es gracias a su esposa Laura Escalada Piazzolla. Laura, en 'La Noche de COPE' recordaba cómo fue su marido y cómo ella aún se acuerda de él: "yo no le olvido nunca, todos los días de mi vida lo tengo en mi cabeza. Me sigo emocionando como el primer día. Lo más importante de él es su obra."

Y de su obra precisamente aún nos queda mucho por escuchar. El Quintento de Astor Piazzolla, dirigido por su mujer, está compuesto por cinco solistas espléndidos que se encargan de seguir con el legado del músico. En mayo vienen a España a presentarnos su disco y a traernos de nuevo la ensencia de Astor Piazzolla.