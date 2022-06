'El juego del calamar' tendrá su propio reality: ¿cuáles son las condiciones para poder participar?

Hace unos meses todo el mundo hablaba de ' El juego del calamar ', una de las series que más éxito han tenido en Netflix. La historia contaba cómo un grupo de personas tenían que llevar a cabo pruebas bastante crueles en busca de un premio, arriesgando su vida en cada una de ellas.

El caso es que Netflix está preparando un reality show con esas prueba, aunque sin sangre de por medio, claro. En este sentido, hemos conocido más detalles en ' La Noche ' de COPE con Juan Diego Polo en 'Tirios y Troyanos' . "Netflix está buscando algún tipo de receta para superar esta crisis en la que se encuentra y como 'El juego del Calamar' ha sido la serie más vista de la historia de Netflix , pues efectivamente ha empezado ya a pedir que la gente rellene formularios para apuntarse al reality show y que realicen las mismas pruebas, pero lógicamente sin muertes por el medio, o sea un poco, más light. El premio final será de más de 4 millones de dólares, con lo cual es algo bastante sabroso".

"La idea es que se retransmita todo, no en directo, claro, pero que se vea todo para que todo el mundo tenga exactamente la misma afición a ese reality show que lo tuvo en su momento a 'El juego del calamar'", ha explicado Diego Polo en COPE.

Las grabaciones comenzarían el próximo año y ya se conocen algunas condiciones para poder optar a ser concursante: "Tienen pensado grabar en enero del 2023 y estarán durante todo este año cogiendo las peticiones de las personas de todo el mundo que quieran apuntarse al reality , que sepan inglés y que tengan cuatro semanas de tiempo para dedicarse, como máximo si ganas, y que estén dispuestos a todo".

Respecto a la dinámica del concurso, por ahora se conocen pocos detalles: "En realidad no han dado muchas pistas, seguramente lo que harán serán cosas que nos recuerden a las pruebas originales. No han dado muchos secretos para que la gente no empiece a imitar la idea, pero lo que está claro es que si hay alguna caída, pues habrá colchones debajo y la gente se irá a casa con las manos vacías y ya está, poco más".

'El juego del calamar' tendrá segunda temporada

Aunque era un secreto a voces, Netflix ha confirmado que la serie más exitosa de su historia, la coreana "El juego del calamar", tendrá una segunda temporada. Y lo ha hecho a través de un mensaje en redes firmado por el creador, director y productor de la exitosa serie coreana, Hwang Dong-hyuk: "Aunque tardamos 12 años en estrenar "El juego del calamar", solo tardó 12 días en convertirse en la serie más popular de la historia de Netflix", ha apuntado.

Ahora, ha añadido, "vuelve Gi-hun. Vuelve el líder", ha precisado en referencia al personaje interpretado por Lee Jung-jae, el chófer adicto a los juegos de azar, cuya penosa situación económica le hace participar en el juego protagonista de la serie. Aunque Netflix no ha dado una fecha aproximada de estreno, el propio Hwang Dong-hyuk apuntó en mayo en una entrevista con Vanity Fair que la segunda temporada llegará a finales de 2023 o incluso en 2024, ya que por el momento el creador "únicamente tiene unas tres páginas con ideas" que aún no han sido plasmadas en el guion final.