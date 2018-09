Un hombre, un desierto y temperaturas entre -15ºC y 60ºC

El lunes 24 de septiembre, Rubén López va a iniciar el que es su tercer reto extremo en unos meses. Un reto solidario que va a consistir en realizar un recorrido circular por el desierto de Atacama, al Norte de Chile. Allí las condiciones serán extremas. Se trata de un reto solidario, para recaudar fondos para la Fundación Aladina, que ayuda a niños con cáncer y a sus familias.

En una entrevista en 'La Noche de COPE', Rubén López explicaba por qué han elegido recorrer el desierto de Atacama para este nuevo reto solidario: “Son nueve retos que no tienen que ver unos con otros apenas nada y buscábamos retos diferentes para conseguir mayor visibilidad, mayor retorno y con ello, también mayor repercusión para tener más ayuda económica que es lo que estamos buscando para las fundaciones, en este caso la Fundación Aladina”. “No hay nada más extremo que atravesar el desierto de Atacama, con sus temperaturas que van a ir desde los -15ºC por la noche hasta casi rondar los 60ºC durante el día; vamos a tener etapas de hasta 4.300 metros de altitud, recorriendo 58-60 kilómetros”, cuenta Rubén López. "Voy a estar solo, llevaré un teléfono satélite para conectar con mi equipo en caso de que pase algo. Un equipo de apoyo formado por seis personas que le darán agua al principio y al final de cada etapa", ha dicho.

“Monté mi fundación hace aproximadamente tres años, yo ayudaba a varias fundaciones con bastante nombre y me resultaba mi impaciencia me llevaba a interesarme por lo que se estaba haciendo, dónde iba el dinero... y todo me parecía demasiado tiempo. Así que creé mi propia fundación”, relata Rubén López en 'La Noche de COPE'.