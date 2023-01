La historia de la abuela que es community manager de la empresa de su nieto con 81 años: "Necesitaban vidilla"

Hoy en día los teléfonos móviles se utilizan para absolutamente todo: no solo para comunicarnos, sino para entretenernos, para sacar fotografías, para almacenar documentos… y para estar pendientes de ellos. ¿Tú sabías que desbloqueamos los móviles una media de entre 200 y 350 veces al día? Si esta acción la trasladamos a las personas mayores, ¿cuántas veces lo hacen? Ellos, con toda probabilidad, menos veces. Hay personas que utilizan poco este artefacto porque no se apañan.

En 'La Noche de COPE' hemos hablado este viernes de los problemas que se tienen con las nuevas tecnologías, y no solo me refiero a los móviles, sino también a la situación en la que se ven en pueblos cuando cierran las sucursales, por ejemplo, dejando a los vecinos sin la posibilidad de "pelear" con los cajeros. Por suerte hay personas que trabajan para cerrar esa brecha y facilitar la vida a quienes menos se apañan. Unos de ellos son los amigos de Maximiliana, el móvil para abuelos.

Esta empresa nació del amor de un nieto hacia su abuela. Jorge Terreu diseñó y construyó un smartphone muy fácil de usar para que ella se pudiera comunicar con él sin tener que buscar el teléfono en la agenda. Y una de las cosas más bonitas es que ha bautizado a este móvil con su nombre. Él tiene un socio, que es Pedro Malo, formando parte de un grupo de ocho empleados en total. Una de ellas es también su abuela: Conchita, la persona que lleva las redes sociales de la empresa que se pasa por 'La Noche de COPE'.

Community Manager con 81 años

"Me he metido en las redes sociales porque ellos lo hacían en un plan funcional. Necesitaban un poco de vidilla, que alguien le pusiera cara y explicara cosas", explica. Podemos decir que Conchita ha sido como la semilla de la imagen de Maximimiliana de cara a todos sus seguidores. Una abuela que tiene conocimientos, recetas y cuentos: "A mi me graban y ellos lo suben a Facebook, a Twitter, a TikTok, al 'pajarico'... Yo todos los días doy un mensaje".

Conchita ya se está convirtiendo en una abuela muy querida. Transmite alegría y te hace reflexionar. "Me llamó una chica de Chile diciéndome que echaba en falta a su abuela y que me tenía en el corazón; yo le di un trocito del mío. Esto se siente en el mundo entero y estoy muy contenta de ayudar a mi nieto y a su socio. Pero, aparte de todo, me parece que les doy un poquillo de impulso a todo el mundo", explica.









Y es que, los mayores no saben mucho de tecnología. Como dice Conchita, “nacimos un poco pronto”. Así que, es difícil meter a una persona mayor en este mundo. Por eso, desde 'La Noche de COPE', le agradecemos a Jorge este invento les hace la vida un poco más fácil.