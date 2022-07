Dos sencillos trucos para conectarte a una red WiFi pública de manera segura y evitar que te roben tus datos

Las vacaciones son un momento en el que aprovechar para viajar y es habitual pasar por aeropuertos, estaciones, hoteles u otros espacios donde nos ofrecen WiFis públicas. Se trata de un servicio que le gusta mucho a los hackers, y donde es relativamente habitual robar datos. En 'La Noche' de COPE hemos analizado qué problemas generan este tipo de redes y que es lo que pueden hacer exactamente los hackers, todo ello de la mano de nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo.

"Cuando nos conectamos a una red WiFi pública, estamos conectándonos a un módem, a un router, todos al mismo, de forma que es relativamente fácil verificar los datos de todos los dispositivos conectados a esa misma red. Es decir, si yo soy un hacker con cierta experiencia y estoy en un aeropuerto, yo podría estar viendo los dispositivos que se van conectando a la WiFi gratis del aeropuerto", comienza explicando nuestro experto.

Juan Diego explica entonces cómo debería estar el dispositivo para conectarnos de la manera más segura posible: "Lógicamente, el dispositivo que se conecta tiene que tener ciertos agujeros de seguridad para que el hacker entre y la líe parda dentro, es decir, si estamos bien protegidos, si tenemos antivirus, si no estamos instalando nada raro que la probé hace que pase algo es baja, pero, aun así, es recomendable no abusar de WiFis públicas y no poner datos o lo hace ver por ejemplo a la banca online en una Wi-Fi pública que no será nuestra".

Por otro lado, nos ha contado qué consejos dan las autoridades para evitar estos peligros: "Lo primero que comentan es que cuando nos conectamos a una WiFi y si realiza un aviso de 'quieres estar visible para el resto de dispositivos conectados a la misma Wi-Fi ahora', siempre debemos decir que no. Por otro lado, si nos conectamos que sea para consultar información pública, no para acceder a nuestro email y para acceder al banco online y para acceder a nada que requiera poner una contraseña".





Las últimas actualizaciones de WhatsApp en 'La Noche'

La pasada semana, nuestro experto nos traía las últimas novedades de la aplicación de mensajería. "Era un poco difícil cada vez que teníamos que hacer una copia de seguridad de todos los chats, de todas las fotos o de todos los vídeos. Había una opción para subirlo todo a la cuenta de Google Drive, pero era muy muy difícil de acceder a la misma, con lo cual al cambiar de móvil muchas veces había problemas", nos recuerda Juan Diego.

Sin embargo, WhatsApp ha desarrollado una novedad para hacer mucho más fácil esta función: "Dentro de unas pocas semanas tendremos la posibilidad de exportar todo, de obtener absolutamente todos los chats, todas fotos y todos los vídeos en un archivo que podremos guardar en un ordenador, en un USB o en cualquier lugar, para que cuando tengamos un teléfono nuevo simplemente tenemos que leer este archivo y todo migre de forma automática y rápida".