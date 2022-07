Estas son las ciudades más baratas y más caras de España para alquilar un coche este verano

La inflación también afecta al alquiler de coches. Además, la falta de microchips y componentes en la industria de la automoción ha provocado la escasez de vehículos nuevos, por lo que hay menos unidades disponibles para su alquiler. Como consecuencia, las tarifas han subido. Gregorio, padre de una familia de 5 habla de su experiencia viajando a Tenerife: "No había stock, fue bastante díficil coger un coche y tuvimos bastantes problemas para conseguir uno".

En Herrera en COPE te contamos porqué alquilar un coche este verano se está convirtiendo en tarea casi imposible y que su precio complica más la misión. Roberto Castilla, dueño de Bahía Rent a Car habla del momento que viven las empresas de alquiler: "Todo el mundo quiere viajar a la vez, hay mucha escasez de vehículos, y ahora mismo la flota que tenemos es corta. El precio en el aeropuerto de Jérez ronda los 100-120 euros al día, mientras nuestro precio está en unos 70 euros al día".

No hay vehículos para comprar

Pocos coches, precios altos. Así ha comenzado el verano en las zonas turísticas y eso se refleja también en las cifras de matriculaciones. El mercado en su conjunto bajó un 7,78% en junio (89.252 unidades) y en el semestre acumula una caída del 10,7%, hasta 407.757 unidades. Las empresas dedicadas al alquiler de vehículos compraron en junio 16.601 vehículos, un 43% menos que en igual periodo del año pasado. Y en el conjunto del semestre se han desplomado un 48,3%, hasta 59.035 vehículos.

Ese desplome se explica por los recortes en las entregas de vehículos que están aplicando los fabricantes desde que empezó la crisis de los semiconductores que ha obligado a suspender producciones en todo el mundo. Este año coincide, además, con una mayor demanda de vehículos para alquilar debido a la fuerte recuperación del turismo después de los años duros de la pandemia. Chiqui Molina, es dueña de Rent a Car Molina en Tenerife y explica su momento: "A nosotros todavía nos quedan coches en stock, no hemos cambiado el precio pese a la pandemia, nuestros precios son más baratos que en los aeropuertos, de donde nos vienen clientes que hablan que pese a tener reserva, llegan y les triplican el precio".

Uno de los grandes problemas que se están encontrando las empresas es que no tienen coches nuevos disponibles para su compra, por ello Chiqui Molina habla de nuevos caminos "Este año tenemos alrededor de 50 coches en flota, el problema de este año es que no encontramos vehículos para comprar, hemos cogido marcas que no habíamos cogido nunca antes, pero es lo que hay".

Las ventas a particulares evolucionan de forma bastante estable (bajaron en junio y suben un leve 1,2% en el semestre). Igual que las destinadas a empresas no alquiladoras (mejoran un un 18,4% en junio, pero bajan un 2,3% en el semestre). El gran pinchazo ahora se está produciendo en los rent a car .

Las ciudades más baratas para alquilar un coche

El primer lugar de la lista con los alquileres de coche más baratos lo ocupa Las Palmas de Gran Canaria. Alquilar un coche durante una semana cuesta un 40% menos de la media. Estas son las ciudades con los mejores precios:

1- Las Palmas de Gran Canaria: 254 euros / semana

2- Santa Cruz de Tenerife: 285 euros / semana

3- La Coruña: 298 euros / semana

4- Málaga: 344 euros / semana

5- Alicante: 363 euros / semana

Las ciudades más caras para alquilar un coche

La otra cara de la moneda, además del aumento en el precio medio del alquiler de un coche, también hay que tener en cuenta la subida del precio del litro de gasolina, por lo que los desplazamientos por el sitio de veraneo se van a encarecer. Así, la ciudad más costosa en la que alquilar un vehículo es Cádiz. Estas son las ciudades con los precios más caros para visitar este verano y alquilar un coche:

1- Cádiz: 584 euros / semana

2- Almería: 554 euros / semana

3- Palma de Mallorca: 505 euros / semana

4- Tarragona: 503 euros / semana

5- Gijón: 486 euros / semana