Las 6 claves para evitar robos en tu casa durante las vacaciones de verano

Llegan las vacaciones y el merecido descanso tras un año de trabajo. Sin embargo, este periodo en el que abandonamos nuestra casa habitual, suele ser el momento más propicios para que los ladrones puedan cometer robos en el interior de viviendas, porque aprovechan las ausencias de propietarios de la morada asaltada y de vecinos.

Sin embargo, hay trucos que recomienda la Policía Nacional para dificultar la labor de los amigos de lo ajeno.

Cuidado al avisar que nos vamos de vacaciones. Sé prudente al comentar con tu entorno que te vas de vacaciones si estás en un sitio público, ya que no sabes quién te puede estar escuchando. Obviamente, no cuentes tus planes a desconocidos y tampoco es aconsejable que lo compartas a través de las redes sociales; menos aún si, en alguna ocasión, has hecho mención de tu lugar de residencia a través de fotos o ha quedado reflejada la ubicación al usar apliaciones deportivas en las que se marca el recorrido.

Que nuestra vivienda parezca habitada. No bajes todas las persianas y si puedes, aprovecha sistemas automatizados que existen para que se enciendan, de forma periódica, lucos o dispositovs electrónicos de tu casa. Además, pide a algún familiar que recoja la correspondencia del buzón, de vez en cuando, para que no se acumule.

Cuidado con desconocidos en la zona. No abras el portal a desconocidos y ante la presencia de personas sospechosas en el edificio o la urbanización, no dudes en llamar al 091. La Policía tiene un plan especial ante el posible aumento de robos en viviendas durante el verano.

Ojo a los posibles 'testigos' de plástico. Es un método que suelen utilizar los grupos o ladrones especializados en robos de viviendas. Con marcas de plástico o hilos de pegamento entre la puerta y el marco, comprueban si los domicilios están deshabitados de forma temporal. Si observas estas u otras marcas, llama al 091.

Cierra siempre con llave. Da igual que te vayas una semana de vacaciones o que salgas 10 minutos a comprar el pan: si sales de casa, acciona la cerradura con todas las vueltas de la llave para evitar que los ladrones puedan acceder mediante el método del 'resbalón', introduciendo un plástico entre el marco y la puerta.

Ten una buena cerradura. Es importante disponer de una cerradura con calidad certificada. Existen las denominadas 'antibumping', que dificultan el acceso a la vivienda a los delincuentes qur utilizan este método: introducen una llave modificada en la cerradura y tras darle una serie de golpes, consiguen mover los bulones del interior de la cerradura. También hay cerraduras 'antiimpresioning', contra los cacos que copian la llave del usuario, introduciendo unas láminas en la cerradura para grabar las marcas de la llave original.

Si a pesar de tomar todas las precauciones, te encuentras que han robado en tu casa a la vuelta de tus vacaciones, no entres ni toques nada y avisa al 091. La Policía acudirá para investigar e intentar recuperar los objetos sustraídos. Para facilitar la labor policia, es recomendable tener una lista con los objetos electrónicos de la casa (tablets, ordenadores, televisión, consolas... y sus correspondientes números de serie. También un listado y fotografías de las joyas y objetos de valor que tengas. Es vital aportar estos listados a la hora de formular la denuncia en la comisaría.