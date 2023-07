El detalle de Elon Musk en el cambio de Twitter a X que pasa desapercibido: "Está obsesionado"

Twitter ha muerto, larga vida a X. Desde que Elon Musk se hiciera con la plataforma, no ha dejado de experimentar cambios. Después de numerosas propuestas sin éxito, el multimillonario anuncia que ahora mudará su nombre y que se consolidará como una plataforma "centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos" impulsada por Inteligencia Artificial. Cuando compró la marca del pájaro, anunció que esa operación "era un acelerador para la creación de 'X', la aplicación para todo". En 'La Noche de COPE' analiza los cambios Juan Diego Polo con Carlos Márquez, centrándose en esa particular obsesión.

Si Indiana Jones decía que "la X marca el lugar", para Elon Musk aquello pareció convertirse ciertamente en una señal. El multimillonario llegó a comprar el dominio X.com en 2007. No hizo mucho más con aquel dominio. Ahora, en una serie de mensajes el sábado, indicó que el logotipo de la compañía ya no sería un pajarito azul como siempre, sino una letra 'x' con un diseño especial que mostró en un pequeño vídeo. Ya había avisado en abril, cuando Twitter Inc. dejó de existir para pasar a llamarse X Corp. Pero como él mismo explicaba, además del cambio de logo habrá un cambio de nombre.

"Por un lado, se puede argumentar que se estaría deshaciendo de una marca icónica. Por otro lado, está señalando que es un nuevo día para lo que una vez fue Twitter y que la empresa se dirige en una dirección diferente con una base de usuarios diferente". Es por donde van algunos análisis como el de Mike Proulx, de la consultora Forrester. Hay otros que indican que la marca Twitter es parte de la historia de internet y que esto es un sacrilegio. Este cambio ha protagonizado el 'Tirios y Troyanos' de este martes, donde Juan Diego Polo ha desarrollado todo lo que traerá consigo.

"Está obsesionado"

Hace tiempo que Elon Musk viene aprovechando la equis en sus proyectos. No solo en aquel viejo dominio de 2007: está en el nombre de SpaceX, su exitosa empresa dedicada a misiones espaciales, está en el nombre de SUV de Tesla, y lleva tiempo hablándonos de cómo X será una superaplicación que irá más allá de Twitter e integrará, por ejemplo, pagos móviles. Sobre esta cuestión indaga Juan Diego Polo en 'La Noche de COPE', demostrando que todos los cambios que ha hecho con la red social tienen un sentido. Aun así, el impacto que esto tendrá en la comunidad de usuarios es impredecible.

Por eso, la 'x' no es una letra desconocida en el entorno de Musk. En la interfaz de X, también hay modificaciones: aunque la miniatura de la página en su versión web sigue mostrando el favicon de Larry, el pájaro azul icónico de la plataforma. Este logo estaba hecho por 15 círculos superpuestos uno encima de otro para crear curvas perfectas en el pico, cabeza, alas y pecho. Para los usuarios, sin duda la principal pregunta ahora, con el cambio de nombre, será cómo se deben llamar a las publicaciones. Esto fue respondido por el propio dueño de la plataforma, donde reveló que ahora se deberán conocer simplemente como "x".

