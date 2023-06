El consejo de una organizadora profesional con "los por si acasos" en la maleta de las vacaciones: "Espacios"

Sólo faltan un par de semanas para que llegue el 1 de julio. En ese momento, millones de personas en nuestro país se van de vacaciones, esas que tanto tiempo llevan esperando. Toca preparar el equipaje y te vamos a dar unos cuantos consejos para hacerlo muy bien. Camisetas, bañadores, chanclas, algo de manga larga por si refresca, el neceser, la crema solar, botiquín por si acaso… ¡Es que son muchas las cosas que nos tenemos que llevar de vacaciones!Begoña Pérez, La Ordenatriz, te da varios consejos para hacer tu petate en 'La Noche de COPE' con Carlos Márquez.

Organiza tu maleta para el verano: así puedes conseguir que no se te arrugue la ropa en los viajes Uno de los principales quebraderos de cabeza cuando vamos a salir de viaje es hacer la maleta. En Herrera en COPE, Begoña Llamas te da las claves para organizar bien tu equipaje. Redacción Digital 20 jul 2022 - 12:46





No te caben las cosas y a la mínima parece estar llena. A pesar de llevar un maletón, la ropa no termina de cuadrar en el espacio. Optimizar el espacio de tu maleta puede parecer complicado, pero lo cierto es que todo tiene su truco. No hace falta ser maestro del Tetris, sólo necesitas los consejos de La Ordenatriz en 'La Noche de COPE'. Eso sí, si tienes que sentarte encima para poder cerrarla y sudas la gota gorda peleándote con la cremallera, algo falla. Aunque hay una recomendación universal: antes de viajar o de comprar una maleta nueva, consulta las medidas de las maletas o del equipaje de mano permitido.

Saber cómo hacerla bien puede ser la diferencia entre tener un viaje grato o que este se convierta en una pesadilla. No olvidar nada, aprovechar el espacio y conservar el contenido son los objetivos de estas recomendaciones. Podrás llevar todo aquello que necesitas y optimizar el espacio que tienes. Algunas maletas tienen ambas partes totalmente simétricas para meter 2 bloques, y otras, en cambio, tienen un hueco más profundo y en una de las caras una rejilla o hueco más pequeño. Cada maleta tiene su misterio al que sacarle el máximo partido, como le indica Begoña Pérez a Carlos Márquez.

El consejo de La Ordenatriz con tu maleta en estas vacaciones

Uno de los momentos que más estrés nos pueden generar a la hora de organizar un viaje es hacer la maleta. Que llevar y qué no, cómo colocarlo, para que quepa todo, intentar no pasarnos del peso permitido… Para ayudarnos a lidiar con parte de este problema, La Ordenatriz te da esta clave con uno de los grandes protagonistas de estos instantes: "Los por si acasos". No debes olvidar que en nuestro destino también hay tiendas en las que podremos comprar cosas que nos hayamos dejado. Es habitual agobiarse con lo que no se tiene claro llevar por cuestiones meteorológicas o simplemente por no saber si lo necesitarás.

Factores como la duración del viaje que van a realizar o el clima previsto en el lugar de destino pueden condicionar la elección final de los artículos que se van a llevar, provocando que la confección de la maleta se convierta en todo un reto para los viajeros. Ante esta situación, se vuelve imprescindible conocer los trucos que aconsejan los expertos para optimizar al máximo el espacio de nuestras maletas. Como recompensa, el equipaje tendrá mucho más sitio disponible que podrás destinarlo a otros artículos imprescindibles o simplemente a tener que cargar con menos peso.



