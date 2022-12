La norma de los líquidos en el equipaje de mano de los aviones puede tener los días contados: a partir de 2024

A todos seguramente nos ha pasado alguna vez: al pasar el control del aeropuerto, nos han parado por culpa de algún contenido de nuestro equipaje de mano. Las normas son claras en cuanto a lo que no podemos llevar a bordo del avión, pero aún así, siempre hay algún control rutinario que nos hace perder tiempo, o algún objeto "sospechoso" que llama la atención a los agentes y nos hace ponernos nerviosos porque tememos no llegar a la puerta de embarque. Lo que más nos trae de cabeza quizás sean los líquidos, y es que es por todos conocido la cantidad de restricciones que existen para llevarlos en nuestra maleta si decidimos no facturar.

Las reglas que actualmente hay sobre el tamaño y la cantidad de los líquidos que se pueden incluir en el equipaje de mano entraron en vigor en 2007, a partir de la nueva normativa sobre seguridad aérea que la Unión Europea aprobó después de un intento de ataque terrorista con explosivos líquidos un año antes en el aeropuerto londinense de Heathrow. Desde entonces solo se pueden llevar en la maleta líquidos en envases de 100ml como máximo, metidos dentro de una bolsa de plástico transparente, y en total todos esos botes no deben superar el litro de líquido.

Sin embargo, esto parece que está a punto de convertirse en cosa del pasado, ya que Reino Unido está planeando comenzar a eliminar los límites respecto a los líquidos en sus aeropuertos. Tirar la botella de agua antes de pasar por el control o tener que meter el champú o los cosméticos en botes pequeños puede tener los días contados, al menos si viajamos a territorio británico.

Tal y como ha adelantado el diario The Times, los principales aeropuertos de Reino Unido tienen como fecha límite hasta mediados de 2024 para instalar escáneres de seguridad CT más avanzados. Gracias a dichos escáneres ya sería posible llevar recipientes de más de 100ml. Según cuenta el periódico británico, realizan un escaneo en 3D de alta resolución, lo que permite a los agentes de seguridad inspeccionar las maletas desde todos los ángulos, a diferencia de los escáneres actuales que proporcionan una imagen en 2D.

Ya se están haciendo pruebas con esta nueva tecnología en los aeropuertos deHeathrow y Gatwick. Estos escáneres de última generación también mejorarán el proceso de pasar los controles con ordenadores portátiles y teléfonos móviles en el equipaje de mano. Un avance, en definitiva, que supondrá que los controles de los aeropuertos sean más cómodos para los pasajeros y se reduzcan las colas y los tiempos de espera.

¿Y para cuándo en España? Por el momento ni AENA ni el Ministerio de Fomentose han pronunciado al respecto ni han facilitado información acerca de cuándo podría llegar esta tecnología a los aeropuertos de nuestro país.