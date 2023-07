Cómo sabemos que ese dolor de rodillas o caderas es artrosis: "Pérdida de la funcionabilidad"

La artrosis es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta a las articulaciones. Se produce a causa del desgaste del cartílago articular, una especie de almohadilla que recubre los extremos óseos. Cuando la patología avanza, el hueso queda sin el efecto protector del cartílago, el roce entre ambos huesos provoca dolor y la articulación se deforma. Esta dolencia es la protagonista en la edición de este jueves de 'Salud a Tope', la sección del doctor Darío Fernández en 'La Noche de COPE' con Carlos Márquez.

Según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, el 19,7% de las mujeres sufren artrosis. Dicho de otra manera: afecta a 4.860.881 mujeres. Se trata de una condición médica que en la actualidad genera preocupación y dolor en las personas que la padecen, que en todo el mundo ya son más de 500 millones de personas. Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de laUCM, señala en 'La Noche de COPE' que "puede presentarse en cualquier articulación, viéndose afectadas manos, pies, muñecas, hombros, codos, columna vertebral, cervicales y lumbar".

Hay que diferenciar entre la artrosis y la artritis. "Se parecen en que comparten como síntoma el dolor y como localización las articulaciones y pare usted de contar", revela el doctor a Carlos Márquez. Teóricamente, se trata de que la primera "es el desgaste de una articulación", mientras que la segunda "es la inflamación de la misma": "La artrosis afecta al cartílago que es lo que amortigua el golpe y el desgaste entre los huesos, la artritis afecta a la membrana sinovial, un tejido que rodea la articulación y está lleno de líquido sinovial, el cual suministra nutrientes y oxígeno al cartílago".

Así descubrirás que estás sufriendo este problema de salud

La posibilidad de padecer artrosis aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 40 años, por eso Darío Fernández eleva la preocupación a personas de este rango de edad. Se considera que hasta el 70% de la población mayor de 50 años tiene signos de artrosis en las radiografías en alguna localización, aunque no siempre produzca síntomas. Además, explica que "existen otros factores de riesgo que predisponen a desarrollarla, incluso en personas jóvenes": "El sobrepeso, la genética y los deportes de impacto". Pero así puedes saber si ese dolor es artrosis.

Ojo porque la artrosis no se puede curar. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer nada para aliviar síntomas y detener su avance. Existen tratamientos mínimamente invasivos e indoloros que mejoran el dolor y retrasan o ralentiza. Además, es importante usar calzado de suela gruesa, que amortigüe pisada, buena sujeción del antepié con cordones o velcro y con ligera elevación de la puntera que facilite el despegue. En el caso de sufrirla, debemos evitar los deportes de impacto como el baloncesto, el correr o el fútbol.

Herrera no puede con la tronchante sensualidad de esta entrevista

