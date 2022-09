Carmelo Gómez, en 'La Noche': La alegría de Lorca no se puede borrar aunque escribiera en momentos tristes"

Aquí, en la radio, que es nuestro medio, es la voz quien nos guía. La que nos ubica, la que nos cuenta, la que nos emociona, la que nos acerca a otras realidades. Muchas veces me pregunto si existiera un banco de voces universal. ¿Tendríamos un alma gemela sonora Nuestros hijos no entenderían esta reflexión que hago. Ellos no conciben una vida sin registros y almacenaje audiovisual. Pero nosotros sí tenemos esa carencia y hay voces que nunca se sabrá cómo suenan: una de ellas es la de Federico García Lorca.

Ian Gibson, uno de sus principales biógrafos, se lamenta de que no exista absolutamente nada de sonido del poeta. Solo podemos tener una ligera idea de cómo era su voz, y por las pistas que aportaron sus contemporáneos. Luis Rosales, poeta de la generación del 36, la definió como: "una gran voz, una voz poderosa, muy grave, muy bien timbrada, sin tener ninguna matización metálica, que tanto molestan en la voz. Tenía una voz líquida pero ancha".

Carmelo Gómez protagoniza 'A vueltas con Lorca'

Carmelo Gómez está protagonizando 'A vueltas con Lorca', una obra que lleva rodando desde 2018 y ahora llega a Madrid, al Teatro de la Abadía y que podemos ver hasta el 25 de septiembre. El actor ha pasado por 'La Noche' de COPE donde ha hablado de sus inicios con la obra, de la figura de Lorca y de los reconocimientos que ha logrado a lo largo de su carrera, entre otros asuntos.

En primer lugar, ha explicado qué supone interpretar al escrito cuando no hay ningún registro de su voz. Además, ha recordado la primera vez que salió al escenario a interpretarle, y lo hizo "como un toro y con mucha energía". Sin embargo, "ahora salgo al escenario buscando la paz, la tranquilidad, lo que hay entre las palabras. Me pongo mucha música de Rock and Roll antes de salir al escenario porque me da mucha alegría. La alegría de Federico no se puede borrar, aunque escribiera en los momentos más tristes de su vida", explica. A esto añade que el papel de Lorca le ha "cambiado mucho la vida".

Más tarde, ha valorado el hecho de que le conozcan en cualquier lugar que visite y lo que supone haber perdido el anonimato. Carmelo Gómez cuenta con dos premios Goya a mejor interpretación masculina por 'Días contados' y por 'El portero', así como nominaciones, Fotogramas de Plata, Premios de la Unión de Actores, Premios Max de las Artes Escénicas.

En la obra le acompaña la directora, Emi Ekai, que además es su pareja y no ha querido perderse esta entrevista en los micrófonos de COPE. Ya puedes volver a escucharla al completo al comienzo de esta pieza.