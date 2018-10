La batalla ganada de una receptora de médula

En 'La Noche de COPE' con Adolfo Arjona hablábamos esta semana con Antonio Romero, un joven de 26 años que, después de darle muchas vueltas, se inscribió en el registro internacional de donantes de médula. Y solo pasaron diez días cuando lo llamaron porque había un enfermo de leucemia compatible con él. A su testimonio se une ahora el de Jimena Bañuelos. Ella tiene 34 años aunque volvió a nacer en 2006. A aquella joven que soñaba con ser periodista le habían diagnosticado leucemia y en aquel 2006, un buen día la llamaron para darle la mejor noticia: había un donante para ella.

Su donación llegó desde Alemania, por eso ella le puso de nombre ficticio Hans a su donante, un nombre que para Jimena significa “vida y el mejor regalo que me han hecho nunca”. “Cuando quieres mucho algo lo bautizas y por eso yo bauticé a aquel joven como Hans”, le contaba a Adolfo Arjona. En 'La Noche de COPE', Jimena relataba que recuerda perfectamente los días en que le diagnosticaron leucemia: “Tenía mucha fiebre y eso me nubla esos recuerdos, pero mi vida cambió; hice un examen en la Facultad de Periodismo y por la noche me vi en Urgencias con una fiebre muy alta sin saber qué era”.

“Después de muchas pruebas me hicieron una punción medular y recuerdo perfectamente cómo un día entró mi doctora y me dijo: “Jimena, tienes una leucemia”, lo único que pude contestar fue: “¿me voy a poner bien” y ella me dijo “lo intentaremos”, relataba Jimena Bañuelos, trasplantada de médula ósea. En su relato añadía: En ese momento, mis prioridades cambiaron y supe que en ese “lo intentaremos” yo tenía que poner de mi parte para luchar y salir vencedora”. “En ese momento aprendí lo que es que te den una mala noticia de verdad, hasta el momento me había estado preocupando de tonterías”.