Arjona da la bienvenida a Beatriz Pérez Otín a las noches de COPE: "Te deseo lo mejor"

Las noches de COPE se renuevan. Beatriz Pérez Otín presentará desde este lunes "La Noche" de martes a viernes de 1.30 a 4 de la madrugada mientras que Adolfo Arjona seguirá al frente del espacio los lunes. Beatriz Pérez Otín es licenciada en Periodismo y lleva vinculada a COPE más de 20 años. Primero en COPE de la Sierra y Cadena 100 y después en COPE Madrid, donde los oyentes le han podido escuchar al frente de programas como ‘Herrera en COPE’, ‘Fin de semana’ o ‘La Linterna’.

Arjona seguirá presentando ‘La Noche’ la madrugada de los lunes. Responsabilidad que compaginará con su nuevo nombramiento como Director regional de COPE Andalucía.Según la tercera Ola del EGM 2018, ‘La Noche de COPE’ es escuchada por 111.000 personas cada día.

Este lunes, Arjona ha explicado su ausencia ante el micrófono en estos últimos tres meses. "Cualquier programa de radio no comienza cuando tú conectas el receptor. Comienza muchas horas antes y me dicen que eso es incompatible con mi espalda. Durante mucho tiempo voy a necesitar precaución y también mimo. En este contexto, que parece distópico, la dirección de COPE me ha propuesto hacerme cargo de la gestión en Andalucía. Pero me quedaré a cargo de "La Noche" de COPE del domingo al lunes. Así que cada semana tendremos una cita", ha dicho.

Después, ha presentado a la audiencia a Beatriz Pérez Otín. La periodista está "feliz" pero señala que Arjona le ha puesto "el listón muy alto". "Hace años estuve en CADENA100 trabajando de noche y hablando con los oyentes de la noche. Son, sin duda, los oyentes más especiales", ha dicho. Beatriz Pérez Otín todavía no sabe cómo va a compaginar su nuevo turno de trabajo con su vida como madre. "No sé cómo voy a llevar el cambio de rutina. No lo tengo aún claro. Yo tengo una niña y la quiero llevar al colegio...", ha dicho. Al respecto, Arjona le ha recomendado "dormir ocho horas del tirón y no resistirse al horario".

Pérez Otín quiere crear desde esta noche "una atmósfera de continuidad con el oyente". "Cuando pensamos qué queremos contarle al oyente, nos hacemos una idea de quién nos escucha. Y al final nuestra objetivo es hacerle la vida más llevadera o divertida", ha dicho. Al final de su conversación, Arjona le ha deseado toda la suerte: "Ojalá que los oyentes te tengan el mismo cariño que me han tenido a mí".

A partir de este lunes, tienes una cita con Beatriz Pérez Otín en "La Noche" de COPE.