Almirante Cervera: ‘El héroe español’ que arriesgó su vida para salvar la de los demás

La historia que nos ofrecen los libros está llena de fechas, batallas, lugares… pero entre tantos hitos destacan las personas que hacen historia: los héroes y los villanos. Hoy vamos a recuperar un personaje fundamental en la Guerra de Cuba, el almirante Cervera. Su fama no se debe tanto a los éxitos que pudo cosechar en las batallas, como a su coraje y heroicidad en la derrota. Cervera fue enviado a las Américas para proteger a Puerto Rico y acabó enfrentándose a la flota de Samptom, aún sabiendo que su descalabro era seguro.

Sin lugar a dudas, una de las mayores heridas para la España que había sido un Imperio “en el que nunca se ponía el sol”, fue perder la Guerra de Cuba en 1998. Sin embargo, a pesar de ese dolor, cabe destacar la heroicidad de hombres como el almirante Cervera, a quién, por cierto, cuando lo apresaron los americanos le llamaban “el caballero español”.

Para conocer más de este personaje histórico, hemos contado en “La Noche de COPE” con nuestro colaborador, el historiador y catedrático José Luis Corral. “Cervera intentó por todos los medios salvar una escuadra que era imposible que saliera ilesa ante la superioridad de los estadounidenses”, explica Corral.

El Almirante del que hablamos estaba convencido de que no se podía ganar esa batalla, pero en Madrid se pensaba otra cosa. “Mandaron a los españoles al matadero, como se dice vulgarmente. Más de 340 españoles murieron en la batalla, mientras que por parte de los norteamericanos apenas hubo un fallecido. Es como si un mosquito hubiera estado luchando contra un elefante”, cuenta el profesor.

Corral también nos habla del porqué el Almirante Cervera es conocido en Estados Unidos como el ‘héroe español’: “Lo reconocen así cuando lo apresan. Ellos entienden que Cervera había arriesgado su propia vida para salvar la del resto de la flota. Y así fue realmente”. Lo que no se explica José Luis Corral es porqué fuera de nuestro país lo consideran un héroe y aquí, como ya dijo la alcaldesa de Barcelona, algunos lo llaman fascista. “Somos un país muy cainita. Teniendo personajes importantes, que se han sacrificado por cumplir con su país, los desprestigiamos llamándolos fachas. Cuando murió Cervera no existía el fascismo. Somos un país que nos encanta magnificar las derrotas frente a las victorias. La historia no es la que ha sido, sino la que nos han contado. En España nos han contado una historia mal y sesgada”.