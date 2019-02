¿Por qué la gripe desafía cada año a la especie humana?

Tiempo de lectura: 1



Aunque solemos pensar que la gripe no es algo grave, es un virus que cada año mata en el mundo entre 250.000 y 500.000 personas, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS). No debemos pensar que eso ocurre en otros países, también pasa en España, como el caso de un niña que falleció de gripe el año pasado y no le habían diagnosticado lo que le pasaba.

“La gripe es una enfermedad sistemática, que desafía todos los años a la especie humana”, cuenta Ortíz de Lejarazu. “Cada año el virus de la gripe evoluciona. Nosotros hacemos cambiar el virus y el virus nos hace cambiar a nosotros, que intentamos adelantarnos cada año a la evolución del virus”.

El año pasado se produjo la mayor epidemia de gripe, la más grave después de aparecer la pandemia. Lo que ha encendido todas las alarmas de los sistemas sanitarios.

Cuando contraemos la gripe el virus produce una desorganización del sistema inmunitario, no al nivel del sida. “No hay que menospreciar al resfriado, pero la gripe es más grave porque puede adoptar muchos tipos de cuadros clínicos”.

Los síntomas para saber si tenemos gripe suelen ser la fiebre superior a 38 grados, cefalea y tos, entre otro síntomas, pero puede evolucionar de forma grave y acaba produciendo un síndrome producido por una sepsis”, explica el doctor. “La vacunación es la forma de luchar contra la gripe, mas eficaz aunque limitada, tiene una eficacia por debajo de 60%. también hay fármacos específicos contra el virus de la gripe”.