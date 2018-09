Adolfo Arjona entrevista a Herrera en 'La Noche'

Tiempo de lectura: 1



Herrera ha comenzado la conversación comentando que “le suscitaba cierta incertidumbre no haber intervenido en ‘La Noche de COPE’ dos semanas después de haber vuelto de vacaciones”. Algo que le suele reprochar el Grupo Risa, y que Adolfo Arjona le recordó. A lo que Carlos Herrera contestaba con humor: “Ellos, encima, aprovechan para meter el dedo, y yo ya me planteaba… o me entrevista Arjona o me voy de la COPE”.

Cada año, se reúnen Arjona y Herrera para comentar las novedades y los nuevos contenidos de la temporada. Sin embargo, este año, dice Arjona, tuvo que enterarse del nuevo programa de Carlos Herrera por la radio: “Estaba escuchando el sábado al Grupo Risa para ver si los habían despedido ya o no, y me encontré con la promoción de nuevo programa”.