Vanesa Martín, descontenta con la gestión política ante la pandemia: "Ha sido como un patio de colegio"

Es una de las cantantes y compositoras con más éxito de nuestro país. Vanesa Martín (Málaga, 1980), no se quedó de brazos cruzados durante el confinamiento y se dedicó a componer y a darle vida al que hoy es su séptimo álbum de estudio ‘Siete veces sí’. Un disco que suena de una manera distinta a través de la radio en ‘La Noche de Adolfo Arjona’.

Vanesa Martín se sienta tranquilamente frente a Adolfo Arjona. Sin prisas. Sin tener que mirar el reloj. Poco a poco van desgranando juntos un disco que contiene 12 canciones. Son pequeñas historias que la malagueña es capaz de condensar en 45 minutos. Detrás de cada una de esas composiciones hay anécdotas, recuerdos, experiencias y hasta un extraño sueño durante el que la artista perdía los zapatos.

Durante la conversación, Vanesa Martín no solo habla de esas historias. También sobre la vida y asuntos de actualidad, como la gestión de la pandemia por parte de los políticos, o cómo lleva eso de que algunas publicaciones aireen su vida sentimental. Vanesa contesta a todas las cuestiones que Adolfo Arjona le propone en un viaje a través de ‘Siete veces sí'. Nos abrochamos el cinturón y comenzamos a disfrutar del viaje…

SUPERACIÓN

En el disco de Vanesa Martín hay una canción que habla de superación. Su título es ‘Salto mortal’, y la inspiración la encontró a través de las redes sociales. Gracias a ellas conoció la historia que se esconde tras el perfil de Cisco García, un deportista cordobés que sufrió un accidente haciendo “snow” y perdió la movilidad de las piernas. Supo de él porque subió un vídeo en el que se le veía, junto a su chica, cantando una de las canciones de Vanesa“me etiquetó, lo vi y pensé; qué parejita tan mona. En ese momento yo no sabía nada de su accidente. Los invité a un concierto que ofrecí en Córdoba y les pedí que pasaran al camerino. Allí conocí a Cisco y a su pareja, Raquel. Descubrí a dos personas increíbles. Una energía, una bondad, una generosidad. Un ejemplo de vida. A partir de ahí supe que tenían una canción”, asegura Vanesa.

PANDEMIA

El nuevo disco de Vanesa Martín se gestó durante la etapa más dura de la pandemia. En un momento de la conversación, Adolfo Arjona le pregunta su opinión sobre cómo se ha gestionado y se está gestionando por parte del Gobierno. Vanesa afirma que esta situación no hubiera sido fácil para ningún partido político. Aún así, ha sido crítica: “Con todo mis respetos, hemos asistido todos a una especie de patio de recreo, en el que los políticos parecían más niños y niñas que personas adultas debatiendo sobre algo tan importante como es la salud, el bienestar y el futuro de un país. Creo que, ojalá, a nivel humano e individual, cada uno hayamos tomado nota de lo que estamos viviendo y hemos vivido y nos sirva para tomar decisiones y saber a quien ponemos al mando de la nave. Ningún partido político lo hubiera hecho bien. Me imagino que Pedro Sánchez habrá tenido 365 dolores de cabeza diarios”.

RELACIONES SENTIMENTALES

Últimamente, algunos medios han aireado sus relaciones sentimentales. Sobre este asunto, la malagueña dice estar en paz consigo misma “a veces airean el corazón y otras veces creen que airean el corazón. A veces he leído auténticas barbaridades. Yo estoy cien por cien en paz y creo que tengo una vida muy bonita. Que soy muy afortunada por poder dedicarme a la música”.

UN EXTRAÑO SUEÑO

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista es cuando Arjona le pregunta a Vanesa por su canción ‘Seis puertas’. La artista desvela que la compuso a partir de un extraño sueño que tuvo “estaba muy angustiada porque me veía corriendo por un pasillo perdiendo los zapatos y de repente aparecía en una plaza con muchas puertas. Cada puerta que abría, intentando retomar mi vida, era una vida diferente. Nunca había una puerta que me retornara a mi vida. Me acuerdo que desperté angustiada y días después me vi contándolo en la canción, tal cual lo había soñado”.

SIETE VECES SÍ

“Siete veces sí le digo a la vida. A la familia que tengo tan bonita, que me ha educado en los valores que tengo y en la constancia y en la fuerza que me han transmitido para luchar por aquello que sueñas. Siete veces sí a la música, que es mi segunda piel. Mi otra manera de respirar. Siete veces sí a subirme a un escenario”.

