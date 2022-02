Por qué la CIA pincha el teléfono de nuestros presidentes del Gobierno: así se protege España del espionaje

'La Noche de Adolfo Arjona' se ha propuesto destapar algunos de los grandes secretos de Estados Unidos. Y si hay una agencia acostumbrada a tratar asuntos secretos, a desarrollar investigaciones secretas, a trabajar para que no trasciendan cuestiones secretas... esa es la CIA: la Agencia Central de Inteligencia, que cuenta con una oficina en territorio español.





En España, la CIA tiene su sede en la séptima planta de la Embajada de Estados Unidos, en la madrileña calle Serrano. El escritor y periodista Fernando Rueda -autor de obras como 'Al servicio de su majestad: la familia real y los espías', su último libro publicado hasta la fecha- asegura que el acceso a ese lugar “es complicado”, puesto que “el ascensor no lleva directamente ahí”. En estas oficinas trabajan unos treinta funcionarios, “aunque es muy complicado imaginar que alguien pueda saber el número exacto”.

EL CONFLICTO CON RUSIA

Tirando del refrán del espionaje que dice que “no hay servicios amigos o enemigos, lo que hay son otros servicios”, Fernando Rueda explica que España se relaciona con Estados Unidos “en los temas en los que tenemos cosas en común... en esos trabajamos juntos y en aquellos asuntos que nos enfrentan, nos distanciamos”.





Uno de los asuntos en los que los dos países mantienen posicionamientos diferentes es “la política de España en la OTAN, qué pensamos en estos momentos sobre el asunto de Rusia... aunque seamos aliados, la CIA informa a la Casa Blanca sobre lo que piensan el presidente del Gobierno y los ministros” de España. “La CIA nos espía en todo lo que puede”, asegura el experto.

ESPIONAJE MASIVO

En los últimos tiempos ha trascendido información sobre el espionaje masivo de Estados Unidos (de agencias como la CIA y la NSA -la Agencia Nacional de Seguridad-) a otras grandes potencias mundiales. Por ejemplo, con teléfonos intervenidos a la ya excanciller alemana Angela Merkel, o al presidente francés Emmanuel Macron. ¿Al presidente español -a Pedro Sánchez o antes a Mariano Rajoy- también le han pinchado el teléfono los norteamericanos? La respuesta de Fernando Rueda es contundente: “Sin ninguna duda”.





“El hecho de que sean amigos nuestros no implica que ellos quieran conocer información sobre problemas que consideran que les afectan, como la Unión Europea y sus políticas”. Y no se trata solo de asuntos en materia de defensa, también en temas comerciales. “Cuando se supo que habían espiado a Merkel y a Macron, el jefe del servicio secreto español dijo que él creía que no habían espiado a Mariano Rajoy, pero no existe la certeza”, le cuenta Rueda a Arjona.





PROTECCIÓN CONTRA EL ESPIONAJE

Para combatir este tipo de espionaje, en España se entregan “al presidente del Gobierno y a algunos ministros unos teléfonos especialmente protegidos para que los asuntos de Estado no sean interceptados por la CIA o por la NSA”.









“Los países importantes que tienen delegaciones en el extranjero, se dotan de una cámara Faraday, que es una cámara aislada en la que se evita totalmente la grabación de lo que se habla allí dentro”, explica Fernando Rueda.





“España tiene cámaras Faraday en muchas embajadas en el extranjero y Estados Unidos tiene una en España en la que se reúnen para tratar los temas más secretos y poder hablar, incluso, directamente con la Casa Blanca”, añade.





LOS INICIOS DE ETA

La existencia de la CIA en España viene de lejos. En este sentido, Fernando Rueda cuenta que en la época del franquismo, la CIA mantenía unas “relaciones estupendas” con el servicio de información del PNV. “Se dice que este servicio secreto del PNV de alguna forma pudo informar a la CIA de que estaba naciendo un movimiento terrorista”, en relación a los inicios de ETA.

