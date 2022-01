Jorge Blass: cómo se convirtió en mago y la llamada de David Copperfield para comprar uno de sus trucos

Este lunes, ‘La Noche de Adolfo Arjona’ ha tenido un ambiente mágico especial. Con motivo del Día Internacional de la Magia, hemos preparado un programa repleto de grandes magos, ilusionistas y mentalistas para hacer tributo a este género. Luis Piedrahita, Jandro, Jorge Luengo y Jorge Blass han ofrecido a nuestros oyentes unos minutos de verdadero espectáculo.



En esta ocasión, os contamos cómo ha sido la entrevista con Jorge Blass.



ESCUCHA AQUÍ EL ESPECIAL DE MAGIA EN ‘LA NOCHE DE ADOLFO ARJONA’



Jorge Blass es un mago e ilusionista que con solo seis años empezó a interesarse por la magia. Sus padres se dieron cuenta, así que su madre lo llevó por primera vez a una tienda de magia y le compró su primera cuerda tricolor, muy utilizada en los trucos de magia.









A los 19 años, ganó la Varita de Oro de Montecarlo, y desde entonces ha recorrido el mundo con su magia. No solo cuenta con el reconocimiento de la crítica y el público, si no que ha conseguido sorprender al mismísimo David Copperfield, quien ha comprado incluso uno de sus trucos.



Ha recorrido los teatros más prestigiosos del mundo. Desde Los Ángeles a Shangai, Jorge Blass sabe sacarle a la magia el máximo partido. Es patrono y mago solidario de la Fundación Abracadabra, que acerca la magia a hospitales y colectivos desfavorecidos.



En 2017, cuando salía del teatro, Jorge Blass sufrió un accidente. Fue atropellado por un coche y tuvo que ser operado por varias fracturas en un brazo. Se rompió 10 huesos. Él mismo declaró tras el accidente que el atropello tuvo secuelas muy graves para su profesión. Su mano derecha resultó muy dañada y le resultaba muy difícil desempeñar algunos trucos de magia.

Ayer fui atropellado por un coche en Vigo. Estoy bien, solo tengo un brazo roto. Esta tarde cancelamos el show en Pontevedra. Se reembolsarán las entradas a través de vuestro canal de venta. Espero recuperarme pronto y volver a compartir mi magia con vosotros. pic.twitter.com/W6Q0R5rbNz — Jorge Blass (@jorgeblass) December 3, 2017

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Jorge Blass ha pasado este lunes por los micrófonos de ‘La Noche de Adolfo Arjona’ y ha recordado cómo llegó la magia a su vida: “primero fueron las cajas de magia pero tiene mucho que ver con Juan Tamariz. A los 12 años empecé a coleccionar unos fascículos de Tamariz cada semana y así aprendí muchos juegos. Después visité una tienda de magia en Madrid, que se llama Magia Estudio, donde conocí la escuela de la hija de Juan, Ana Tamariz”.



“Todos tenemos que formarnos y conocer lo que han hecho los magos del pasado. Eso solo se aprende con libros, escuelas y gracias a otros magos que te pueden asesorar. Es fundamental formarse y crear una buena estructura mágica. En España hay muy buena formación de magos”, ha precisado Jorge Blass.







Por qué David Copperfield decidió comprarle un truco a Jorge Blass



El ilusionista ha explicado a Adolfo Arjona que ese truco pasó cinco años desarrollándolo y “tiene varios elementos interesantes que sorprendieron a Copperfield. Primero mezcla la tecnología con la magia de grandes ilusiones. Usa las redes sociales de una manera que antes no se había utilizado. El juego consiste en que un espectador elegido al azar del público, entra en su red social y elige a un amigo de su red social. Y de pronto esa persona que ha elegido, se teletransporta y aparece en el teatro. Es un momento muy sorprendente y emocionante, donde dos personas se encuentran. David me llamó y casi se me cae el teléfono. No me lo creía. Le vendí el truco e hicimos un contrato profesional. Yo viajé a Las Vegas y desde entonces tenemos muy buena relación”.









El truco más imposible de la carrera de Jorge Blass





Jorge Blass ha reconocido que es un truco “interactivo en el que a todo el mundo del teatro le repartimos unas cartas y la magia sucede en sus manos. Ese es uno de los trucos más memorable, imposibles y fascinantes que he hecho. Es un juego que está inspirado y creado por Woody Aragón. Es una maravilla”.



El mago ha indicado que le han pillado muchas veces en algunos de sus trucos: “Todo el mundo tiene errores y en magia ocurren. Lo importante es que el show nunca pare”.