El mentalista Jorge Luengo reta a Adolfo Arjona: un número y una figura

En 'La Noche de Adolfo Arjona' rendimios tributo a la magia con motivo del Día Internacional del Mago y nos planteamos la pregunta... ¿un mentalista es un mago? La respuesta a esa pregunta la tiene Jorge Luengo, mentalista reconocido con el Premio Mundial de Magia.





Explica que un mago es “Harry Potter, con sus trucos y su varita”, mientras que “todos los demás somos ilusionistas”. Por otro lado está el mentalismo, “que es una rama dentro de la magia que pretende aunar todo lo que tiene que ver con la mente: conjunto de magia, ciencia, intuición y experiencia que, al final, nos permite saber lo que la gente piensa o hacer que piense lo que nos interesa”. “El mentalismo es lo más cercano a la magia de verdad”, añade.













EL MENTALISTA RETA A ARJONA

Ante el reto de Adolfo Arjona a Jorge Luengo, que le planteaba en antena si era capaz de saber en qué estaba pensando en ese momento, el mentalista explica que el “mentalismo no es un mail ni un WhatsApp, no me llega exactamente lo que tú estabas pensando”.





“Se basa en que yo te hago que elijas algo libremente, pero en realidad no lo estás haciendo tan libremente, por eso consigo saber lo que piensas... porque yo he hecho que pienses lo que quiero que pienses”, aclara.





INDUCIR EL PENSAMIENTO

“El mentalismo nos permite cosas maravillosas”, según Jorge Luengo. Una de ellas es que el mentalista no tiene “por qué acertar”, puesto que “si no es exacto y es similar” lo que el mentalista cree saber que la otra persona está pensando, esa persona “lo da por bueno”.





En todo caso, Luengo aclara que él es capaz de inducir a pensar “una figura, un color, un lugar del mundo, una persona o un número”. Un ejercicio que el mentalista pone en práctica en 'La Noche de Adolfo Arjona' en el que tú mismo puedes participar reproduciendo el audio que acompaña esta noticia.

LA CLAVE ESTÁ EN EL SUBCONSCIENTE

Jorge Luengo explica que en el mentalismo, “el subconsciente es la pieza clave”. “Tenemos emociones básicas como la alegría, el desprecio, el miedo, la ira, la tristeza... emociones que no sirven en nuestro día a día, pero a los mentalistas nos vienen bien porque yo puedo hacerte que pienses en algo porque tu subconsciente va a velar por tu supervivencia”, explica el mentalista en la entrevista con Arjona.





Según Jorge Luengo, un mentalista “debe aplicar” sus capacidades en su vida cotidiana. En este sentido, menciona las “palabras mágicas”, como “el pero, que es un borrador universal, quien te está oyendo borra todo lo anterior”.





