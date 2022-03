Pilar Casado considera que ser la primera mujer en narrar partidos de la ACB es "empezar a derribar puertas"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en “La Noche de Adolfo Arjona” hablamos con mujeres que desarrollan sus carreras profesionales en profesiones que tradicionalmente han sido desempeñadas por hombres.

Sin embargo, eso está cambiando, aunque todavía queda mucho por hacer.



El periodismo deportivo es una de estas profesiones. Esta noche, Adolfo Arjona recibe a dos grandes periodistas deportivas, dos voces femeninas de los deportes de la CADENA COPE. Sus voces son ya parte de la historia del periodismo deportivo y suenan cada día en esta emisora. Ellas son Pilar Casado y Helena Condis.



Pilar Casado fue la primera mujer en narrar partidos de la ACB para Movistar+. Como le ha contado a Adolfo Arjona, cree que no hay tantas mujeres en el periodismo deportivo porque no han estado conectadas con el deporte, o porque cuando empiezan la carrera profesional, prefieren otros departamentos.





Casado, reconoce que cuando narra un partido no piensa si la escuchan más hombres o mujeres. Creo que soy una afortunada. No me han hecho comentarios negativos por el caso de ser mujer. El problema es que dentro de las redes sociales hay mucho anonimato.



Además, reconoce que ser la primera mujer en narrar partidos de Movistar+ es una reponsabilidad. Cuando alguien toma la decisión valiente de ser la primera mujer que hace algo. Pilar Casado es la primera mujer en narrar partidos de la ACB: “Es una enorme responsabilidad porque empiezas a derribar puertas”. Tal vez tengamos un handicap porque nuestra voz no es tan grave como los hombres.

