Mikel Lejarza ‘El Lobo’, el hombre "triste" que renunció a su vida para infiltrarse en ETA: "No soy nadie"

Mikel Lejarza tiene nombre, pero le conocemos sobre todo por su sobrenombre, incluso tuvo un alias como miembro de la banda terrorista ETA, como supuesto miembro de ETA. Ese alias era ‘El Lobo’.



Gorka, así lo conocían en la banda de asesinos en la que se infiltró en la década de los 70. En realidad era un agente infiltrado del servicio de inteligencia español. Nació en Vizcaya, tiene dos hijos y una cara que ya no es la suya. Se ha sometido a numerosas operaciones de cirugía para no ser reconocido por el entorno de ETA, que siempre le tuvo amenazado de muerte. A raíz de aquella operación secreta, El Lobo se vio obligado a llevar una vida semiclandestina, rodeada de extremas medidas de seguridad para él y para los suyos.



Su carrera como agente secreto comenzaba en 1975 con la operación Lobo. Tenía que cumplir una misión y lo hizo. Con la información que filtró a la policía sobre ETA, fueron detenidas casi 160 personas; entre ellas los máximos dirigentes de la banda, Wilson y Ezkerra…ETA puso precio a su cabeza.





A partir de ahí, Mikel Lejarza ha participado como agente secreto en la operación Escoba, operación Lejía; operación Pitufos, operación Pakito y operación Escuchas, entre otras.



Lejarza reconoció a Adolfo Arjona que antes de infiltrarse en ETA tenía otro trabajo: “yo había hecho arquitectura técnica y bellas artes. Ganaba mucho dinero pero tomé la decisión de infiltrarme en ETA. Empecé a saber algo de ETA fue cuando ya llevaba un tiempo en la misión. Me dijeron que había un 98% de posibilidades de que la cosa no saliera bien”.



‘El Lobo’ aseguraba que seguía condenado a muerte por la banda terrorista: “temo por mi vida pero no tengo un temor profundo. Necesito llevar seguridad a mi alrededor”.













¿Cómo es la vida de un agente infiltrado?





Mikel Lejarza añadía que intentaba hacer una vida medianamente normal: “Vivo en residencias fijas pero no permanentes. Voy al fútbol y en mi carné no pone Mikel Lejarza. He tenido muchísimos nombres en mi DNI. Es una vida difícil. Vivir y volver a nacer cada cierto tiempo. Es algo normal en la vida de un agente secreto”.









¿Volvería ‘El Lobo’ a infiltrarse en ETA?





Mikel Lejarza ha sido claro: “A mi edad, ¿por qué y para qué? Tuvimos la oportunidad de terminar con ETA y no lo hicimos. Después de tantos años seguimos hablando de ETA…”.

"Hace mucho tiempo que perdí la sonrisa"





“No ha merecido la pena tanto esfuerzo personal. Arrastras personas, una familia, empiezas de cero sin nada, sin historia… Pierdes familia, amigos. Todo eso muere contigo solo por tu profesión. La maquinaria del Estado no te lo reconoce, no le importa nada. Entonces es cuando te preguntas: ¿para qué?”, reconocía ‘El Lobo’ con Adolfo Arjona.





¿Quién es ‘El Lobo’?





“Cuando me miro al espejo veo un hombre muy maduro y triste porque hace mucho tiempo que perdí la sonrisa. Eso me come por dentro. Realmente no soy nadie, ese es el problema, pero es la realidad. No soy nadie”, destacaba Mikel Lejarza en el final de la entrevista.