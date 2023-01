Libro Guinness 2023: estas son las hazañas de récord de varios españoles

Cada comienzo de año se publica el 'Libro Guinness de los récords', en cuyas páginas aparecen reflejadas las hazañas de personas de todo el mundo. En este 2023, esta publicación recoge los logros de varios españoles.





CHRISTIAN LÓPEZ

Uno de ellos es Christian López, el español con más premios Guinness de la historia, con un total de 55 ratificados oficialmente, aunque le asignan hasta 90. A López se le atribuyen récords como mantener sobre su barbilla una bicicleta en equilibrio durante nueve minutos y 41 segundos; mantener más tiempo controlando una pelota de béisbol con un bate, con 1 hora, 22 minutos, 2 segundos; correr 100 metros más rápido con zuecos (13,12 segundos); o subir 2.144 escalones con muletas en una hora.

¡Ya 100 récords Guinness! Un orgullo ser toledano y cabañil ?? Como diabético tipo 1 quiero demostrar que podemos hacer tanto o más cosas que personas sin diabetes. Muchas gracias a @informativost5pic.twitter.com/3BNzG90vTi — Christian López (@_recordman) December 6, 2022





La afición de Christian López por batir récords comenzó de niño, cuando le diagnosticaron diabetes: “Con doce años, cuando me diagnostican la diabetes tipo 1, el médico me dijo que me tenía que administrar insulina, llevar una alimentación acorde y hacer deporte de baja intensidad” y entonces decidió comprobar si realmente no podía hacer lo mismo que otros niños.





“Comprobé que podía hacer tanto o más que personas sin diabetes: me he federado en atletismo, en pruebas de cross, de campo a través, he hecho carreras de subir escaleras en todo el mundo... y lo de los Guinnes me lo planteé como una superación personal, para luchar contra mí mismo y contra la diabetes”, admite en 'La Noche de Adolfo Arjona'.





ALEJANDRO SOLER

Otro español habitual en el libro de los récords es el alicantino Alejandro Soler. En el último año ha sumado cinco nuevas marcas y en total tiene 37 Guinness. Ha batido su propio récord de una disciplina llamada muscle-up por hacer 156 ejercicios en solo 60 minutos.





En 2009, Soler sufrió una lesión “y no podía practicar taewkondo, por lo que empecé a indagar nuevas disciplinas para no estar parado, así que empecé a practicar calistenia de forma autodidacta”. En 'La Noche de Adolfo Arjona' cuenta que empezó a “hacer dominadas en las barras, flexiones con la pierna mala alzada... y poco a poco le fui cogiendo el punto a esta disciplina hasta 2020, cuando llegó el primer récord Guinness”.





MICHEL FERRERI

El sevillano Michel Ferreri tiene un total de 29 récord Guinness y uno de ellos es por atrapar más pelotas en tres minutos, haciendo malabares con cuatro bolas.





Tienes varios récords mundiales, entre ellos destaca dar 508 toques de balón con la cabeza, haciendo malabares con tres objetos. Y el récord más reciente es el de dar más giros de 360 grados en un minuto haciendo malabares con tres objetos -fueron 44 giros-.





“La dedicación es máxima, una cosa es hacer malabares y otra es botar una pelota en la cabeza mientras hace malabares”, le cuenta Ferreri a Arjona.





PABLO FERNÁNDEZ

Otro de los españoles que forman parte del último 'Libro Guinness de los récords' es el madrileño Pablo Fernández, pionero de natación en aguas abiertas. Completó la sesión de nado ininterrumpida más larga en una piscina de natación contracorriente, en 36 horas y 19 segundos. Para afrontar un reto como este se necesita “nadar mucho antes y una cabeza fuerte”.

Fernández le revelaba a Arjona algunos de sus trucos para permanecer tanto tiempo nadando: “Hay muchas personas que se aburren al nadar... y yo escucho música, también voy pensando en las siguientes comidas y, además, en mi caso hago el reto por una causa solidaria: por cada hora nadada se donaban mil euros en becas para material escolar para los niños de los colegios más humildes de Madrid y eso me daba mucho ánimo”.





También realizó el nado más largo en el océano, la distancia más larga nadada en 24 horas en el océano y los 100 km más rápidos en aguas abiertas.





DEMELZA BECERRA Y ÁNGEL HERAS

Demelza Becerra y Ángel Heras forman parte del 'Libro Guinnes de los récords' por su rapidez en hacer puzzles: terminaron uno de 500 piezas en 34 minutos y 34 segundos. Eso sí, el puzzle más grande que han hecho juntos es de mil piezas.





Ellos se organizan “por colores y por zonas”, según cuentan en 'La Noche de Adolfo Arjona' y practican solos, puesto que ella vive en Algeciras y él, en Soria “y nos unimos para los campeonatos”.





KIKE CORRAL

El 17 de noviembre de 2021 en el Teatro Barceló de Madrid en el aniversario de la escuela de negocios The Power se batió el récord del mayor brindis en línea en el que participaron 717 personas.





El fundador de esta escuela, Kike Corral, le cuenta a Arjona que lo del brindis se les ocurrió porque “queríamos hacer un brindis para celebrar el cuarto aniversario... consultamos cuál era el mayor brindis simultáneo y pensábamos que podíamos batirlos”.