Mujeres Jóvenes sobre el boxeador Antonio Barrul en el cine: "No es la solución ante un problema estructural"

La vicepresidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez, ha señalado en declaraciones a Europa Press sobre el incidente que protagonizó el boxeador Antonio Barrul en un cine de León que no se puede recurrir a la violencia, puesto que "no es la solución ante un problema estructural".

En este sentido, ha indicado que la violencia "ante ningún caso debe estar justificada", pero que desde la federación pueden comprender que ante supuestos en los que se produce una violencia machista delante de una gran cantidad de gente y de niños "puede existir esta reacción".

En todo caso, ha explicado que no es por la que abogan. "Nosotras entendemos que no se debe recurrir a la violencia en estos supuestos puesto que evidentemente no es la solución ante un problema estructural que encontramos en la sociedad como es el machismo", ha asegurado.

El boxeador profesional Antonio Barrul ha señalado este lunes en un video difundido en las redes sociales que "a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento", tras golpear a una persona por presuntamente agredir a su pareja, en presencia de su hijo, en una sala de cine de León.

La escena de la pelea fue grabada en video y difundida a través de las redes sociales, pero no ha derivado, hasta el momento, en la interposición de ninguna denuncia hacia el boxeador, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, aunque la persona agredida ha sido denunciada por la Policía por un presunto delito de violencia de género.