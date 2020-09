John Edgar Hoover el hombre más poderoso de EEUU mientras dirigió el FBI

En 'La Noche de Adolfo Arjona' recordamos qué ocurría en España y en el mundo en 1972.

JOHN EDGAR HOOVER

Hay nombres que pasan a la historia muy a pesar de su voluntad. John Edgar Hoover, fue durante casi cuarenta años fue el director del FBI. Murió en 1972, estando en el cargo al frente del FBI (que dirigió desde su fundación) y tuvo un funeral de Estado. Cuentan que sus archivos estaban plagados de informes secretos sobre muchos líderes políticos... quizá por eso ningún presidente se atrevió a destituirlo. De hecho, en sus años de mandato coincidió con ocho presidentes diferentes. Él fue quien limpió el FBI de corrupción, quien instauró la técnica de identificación por huella dactilar e implantó que siempre se realizaran estudios forenses en el escenario de un suceso. Y con él al frente, el FBI atrapó a criminales como Baby Face Nelson, ‘Ametralladora’ Kelly y al enemigo público número uno de Estados Unidos, John Dillinger.

PAQUITO FERNÁNDEZ OCHOA

Mientras los estadounidenses despedían al histórico director del FBI, aquí en España celebrábamos una gesta deportiva, la que protagonizó Paquito Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972, al conseguir la medalla de oro en la prueba de eslalon especial. Él fue, sin duda, uno de los grandes nombres de aquel año en nuestro país.

MUNICH 72

La ciudad alemana de Munich llevaba años preparándose para la cita... para acoger la vigésima edición de los Juegos Olímpicos de la Era moderna y limpiar la imagen de un país que, en 1936, usó los Juegos de Berlín como propaganda del régimen nazi. Deportistas de todo el mundo se habían desplazado al país germano para participar en una cita histórica, sin imaginar que serían testigos de una masacre... la de los Juegos de Munich 72.

Todo comenzó a las cuatro y media de la madrugada del 5 de septiembre. Ocho terroristas palestinos, miembros de la banda Septiembre Negro, consiguieron burlar la escasa seguridad de la villa olímpica y adentrarse en aquel lugar para sembrar el pánico. Intentaron pasar desapercibidos vistiendo ropa deportiva y llevando bolsas de deporte, donde habían escondido un arsenal de guerra... iban cargados de granadas y fusiles AK-47. Sin levantar sospechas, llegaron hasta la sede de la delegación de Israel... aquel sería el primer escenario de la matanza.

Confundidos porque un grupo de desconocidos irrumpieran allí en plena noche, algunos deportistas israelíes echaron a correr y escaparon de lo que, sin saberlo, era una muerte segura. Las dos primeras víctimas cayeron poco después de comenzar el asalto... al intentar disuadir a aquellos ocho extraños.

El reloj marcaba las cinco de la madrugada cuando la Policía recibió la llamada de los terroristas: en solo unas horas, Israel debía liberar a más de 200 presos palestinos si quería evitar una matanza. Los rehenes serían moneda de cambio. Así comenzó una agónica lucha contra el reloj a la que Israel respondió tajante: no iban a negociar. Las horas pasaban y la tensión iba en aumento... hasta que, a las seis de la tarde, los terroristas de Septiembre Negro (sabiéndose acorralados) decidieron cambiar de planes y dar un giro a aquel macabro secuestro en los apartamentos de la villa olímpica: querían un avión para viajar hasta Egipto. Los ocho terroristas y sus nueve rehenes serían entonces trasladados en dos helicópteros hasta un aérodromo militar... donde las fuerzas de seguridad de Alemania habían diseñado una trampa que los terroristas no tardaron en descubrir. Poco después, comenzaría el baño de sangre. Los miembros de Septiembre Negro comenzaron a disparar contra los deportistas israelíes... maniatados e indefensos... e hicieron explotar una granada que dejó sus cuerpos reducidos a añicos. Cinco terroristas murieron al ser alcanzados por francotiradores y otros tres sobrevivieron al ataque... apenas pasaron dos meses en prisión. Así terminaron 21 largas horas de secuestro televisado que... ante la sorpresa de medio mundo... no fue razón suficiente para que los Juegos Olímpicos de Munich 72 quedaran suspendidos.