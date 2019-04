Jesús Vidal: "Todas las personas debemos sentirnos diferentes porque eso enriquece"

Jesús Vidal pronunció uno de los mejores discursos en la historia de los Premios Goya. Nacido en León, es filólogo, estudió un máster en Periodismo, es actor y director de teatro, apasionado del ciclismo y forofo de la Real Sociedad y de los Boston Celtics. Vidal asegura que el discurso de los Goya no lo tenía preparado: ‘Siempre digo que lo tenía pensado con el corazón, sabía lo que quería decir y a partir de ahí deje fluir la emoción’

Nació con una discapacidad visual del 90%, luego perdió la visión en uno de sus ojos, pero el apoyo de sus padres y de la ONCE fueron fundamentales para salir adelante. ‘Con 20 años yo era como cualquier chico de esa edad’ cuenta Jesús; ‘Me gustaba salir, me gustaba disfrutar de la vida y cuando empezaba a estudiar la carrera de filología fue cuando perdí la visión en un ojo y me cambió por completo mi vida’.

Hasta que “Campeones” se cruzó en su camino Jesús Vidal se ganaba la vida como periodista, como personal de investigación en la Universidad de León, de técnico de marketing, pero ya hacía sus pinitos como actor. ‘Siempre he tenido la vocación actoral y tenía una trayectoria amateur de muchos años’ cuenta Jesús en La Noche de COPE; ‘mis padres nos disfrazaban cuando éramos niños, nos hacían sentirnos en la piel de otros personajes y lo de interpretar me vino en cierta forma gracias a ese juego y de que cerca de casa siempre he tenido un teatro’

Jesús ha confesado lo que le gustaría contar dentro de diez o quince años. ‘Me gustaría contar que he hecho muchos papeles y con muchos registros, que he seguido haciendo teatro, que he probado algún formato nuevo como series y sobre todo que soy una persona totalmente feliz como ahora’. Jesús Vidal es sobre todo un gran ser humano.