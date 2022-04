Herrera cuenta los primeros detalles del especial de 'La Madrugá': de El Silencio a la Virgen de las Angustias

La noche del jueves al viernes Santo, Carlos Herrera compartirá con los oyentes, durante 8 horas, el calor y el recogimiento de 'La Madrugá', la noche más especial del año en Sevilla, con un programa en directo en COPE. A escasos días de esta cita tan especial, Herrera ha adelantado alguno detalles de lo que podemos esperar de dicha noche, a su compañero, Adolfo Arjona, en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

En primer lugar, Herrera ha querido explicar que este jueves, no veremos "nada que no haya pasado antes, nada que no se haya contado antes. La Semana Santa es igual todos los años diferente, pero los que cambiamos somos nosotros, lo vemos con otra perspectiva". El comunicador, que es cofrade de la Hermandad de la Candelaria, va a "contar lo que pasa desde que sale El Silencio a las 12 hasta que acaba de pasar la Virgen de las Angustias a las 8 de la mañana", todo ello poniendo un micrófono delante de lo que normalmente ve.

"Me pongo en el papel del que está escuchando desde su casa, metido en la cama, por toda España, a las 2 o 3 de la mañana, desvelado, escuchando como un tipo le cuenta que está entrando un paso como la Macarena", ha explicado Herrera, que asegura que, este año que es "la vuelta de la Semana Santa", era un gran momento para vivir 'La Madrugá', en directo, en COPE.

Herrera va a vivir 'La Madrugá' desde 'La Campana'

El comunicador va a vivir estas ocho horas desde lo que se llama 'La Campana'. "'La Campana' es el kilómetro 0 de todas las cofradías de Sevilla, que tienen como destino una estación de penitencia a la Catedral. Para llegar a la Catedral hacen un recorrido común, que entra por 'La Campana', que es la Plaza del Duque de Sevilla, recorren la calle Sierpes, la avenida, entra en la Catedral, salen y cada una se va a su casa. Todas las cofradías guardan lo mejor de sí mismas para su llegada a 'La Campana'", ha explicado a Arjona.

"En la medida en la que tú estás en la campana durante las 8 horas hace que no puedas ver la salida del silencio o pasar por la cuesta del Bacalao a la Macarena. Hay cosas que no ves. Yo estoy en un balcón y voy contando. La Macarena va a sacar 4.000 nazarenos, el Gran Poder 3.000. Puedes contar nazarenos, pero habrá que contar otras cosas, porque si no tiene poco atractivo para el que está escuchando", ha desvelado, dejando ver que habrá sorpresas en esta noche tan especial.

El momento "mágico" de 'La Madrugá' para Herrera

Carlos Herrera se ha sincerado con su compañero, Adolfo Arjona, y le ha contado cuál es el momento imprescindible de esta noche: "Ya siendo la mañana del viernes, me quedo con la entrada en su templo de la Esperanza de Triana. En la calle Pureza, entrando desde la Catedral de Santa Ana. Un tramo de unos 500 metros, en el que se vive la despedida de la Esperanza a su pueblo, ese es mi momento mágico".

Este año es muy especial en todas partes, como en Málaga o Valladolid. Son dos años y hay muchos que están deseando reencontrarse con una costumbre religiosa, antropológica, festiva, con la particularidad de cada Semana Santa. Se que, si el tiempo lo permite, viviremos una Semana Santa pletórica", ha concluido Herrera.