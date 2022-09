Los hechos que relacionan a Vladimir Putin con la psicopatía, el narcisismo y el sadismo: "Es muy evidente"

En un contexto político y social marcado por el aumento de la tensión internacional a raíz de las últimas amenazas del líder ruso Vladimir Putin, en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ damos respuesta a la pregunta que todos nos seguimos haciendo tras siete meses de invasión de Ucrania: ¿Sufre Putin una enfermedad física o mental?

El catedrático de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Sobral Fernández, explica en los micrófonos de COPE que por las imágenes que vemos del líder ruso “no se puede asegurar que tenga una enfermedad física, aunque respecto a sus características psicológicas son más evidentes”.

PUTIN EL TIRANO

Este estudioso del comportamiento y conductas de Putin asegura que tiene características psicológicas típicas de muchos tiranos. “Básicamente Putin representa en sí mismo, de una manera muy adecuada, muchas de las características de la psicología clásica del tirano”.

En una interesante entrevista mantenida con Adolfo Arjona (que puedes escuchar en el enlace de esta noticia), el catedrático Jorge Sobral Fernández aclara que el tirano“es un individuo caracterizado por una trayectoria biográfica definida por una enorme ansia de búsqueda del poder, por una manera muy concreta de ejercer el poder mientras lo tienen y por una angustia tremenda ante la posibilidad de perderlo. Eso le lleva a las prácticas maquiavélicas”.

A pesar del hermetismo sobre la figura de Putin, el profesor Sobral defiende como evidente su conducta narcisista.“Putin es un narcisista que cree que tiene derechos que otros no tenemos, porque el narcisista tiene una autoestima distorsionada que le hace creer que es un ser especial y elegido, y en su delirio (llevado por este narcisismo) es capaz de hacer cosas que otros individuos no harían”.









ES UN PSICÓPATA

Cuando el conductor del programa, Adolfo Arjona, pregunta directamente al experto si el presidente de Rusia es un psicópata, la respuesta no deja lugar a dudas: “Es muy evidente que es un individuo con un enfriamiento emocional, una dureza emocional y una insensibilidad respecto a las consecuencias de sus actos sobre los demás. Es muy evidente, con indiferencia de que técnicamente pudiéramos decir que es un psicópata o no. Si no lo es, prácticamente actúa como si lo fuera”.

A esa descripción, el catedrático en Psicología añade: “Además, en el caso del líder ruso se completa con unas fuertes tendencias sádicas o pseudosádicas. Es decir, la persona sádica es la que disfruta causando daño a otros. No sé si Putin disfruta o no, solo lo sabrá él, pero sea sádico o pseudosádico parece disfrutar con unos comportamientos que están causando unos daños tan terribles como la de su invasión en Ucrania”, concluye Sobral.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LAS FLATULENCIAS DE HITLER

El de Putin no es el único ejemplo de líderes mundiales sobre los que ha caído la sospecha de la enfermedad mental. ¿Quién no ha pensado alguna vez que solo un enfermo podría haber originado el daño que causó Adolf Hitler? ¿Estaba loco o era pura maldad?

Precisamente sobre su estado mental se realizaron distintos informes por parte de los Aliados y en ellos se hablaba de rasgos de patologías como histeria, neurosis, paranoia o esquizofrenia. “Ya a los seis años el médico no sabía qué hacer nada con él y recurrió a Sigmund Freud, quien propuso internarlo en un centro psiquiátrico, pero su padre se negó. Solo hay que imaginar cómo hubiera cambiado la historia si lo hubieran hecho”, explica David López, divulgador y escritor de novela bélica.





Sea como fuere, lo cierto es que a la salud del líder nazi no le faltaba un detalle: meteorismo intestinal, fobia al olor de sus propios gases y embotamiento mental debido a la alternancia constante de sedantes y estimulantes.

EN EL PODER Y LA ENFERMEDAD

Con la ayuda de distintos expertos, ‘La Noche de Adolfo Arjona’ bucea en las enfermedades (físicas y mentales) que han sufrido distintos líderes mundiales y si estas han condicionado su forma de ejercer el poder. Un interesante ejercicio realizado sobre Vladimir Putin, Adolf Hitler, Winston Churchill, George W. Bush, Joe Biden o Angela Merkel. Para escuchar el programa solo tienes que pinchar en el enlace que acompaña a esta noticia.