Fidalgo: “Los ministros de Trabajo, si son inteligentes, aprenden las negociaciones sobre la marcha”

Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, Fidalgo es médico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica y fue secretario general de Comisiones Obreras entre los años 2000 y 2008

Lo de la medicina no le viene de tradición familiar. ‘Me vino porque se me ocurrió’ cuenta Fidalgo. ‘Yo tenía otras opciones barajadas encima de la mesa y a última hora decidí estudiar medicina en Valladolid y no me he arrepentido nunca de eso, porque cuando se ejerce la medicina tiene un importante retorno de gratitud y de autoestima si te gusta la profesión’.

En 1977 con 29 años José María Fidalgo se afilia a Comisiones Obreras y ocupa cargos en la rama de Sanidad de este sindicato.

‘A mí, me costó mucho dedicarme al movimiento sindical’ asegura Fidalgo. ‘Luego lo que tuve que pagar fue tener que dejar la profesión médica’

Es en el año 2000 cuando asume la secretaría general de Comisiones Obreras, 23 años después de tu afiliación.

Como secretario general de Comisiones Obreras convive con dos gobiernos y dos presidentes distintos: el popular José María Aznar y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

A José María fidalgo le tocó negociar con varios ministros de trabajo como Pimentel, Aparicio, Zaplana, Arenas, Caldera o Corbacho. ‘En general yo con algunos de ellos sigo manteniendo mucho contacto y soy muy amigo por ejemplo de Juan Carlos Aparicio’ cuenta Fidalgo. ‘Tuvimos que trabajar juntos y recibir algún golpecito sobre todo cuando en una huelga general la convocatorio terminó con medio gobierno’.

Ahora José María Fidalgo es contertulio de Carlos Herrera. ‘Yo con Herrera me siento cómodo porque es un tipo abierto, pero le costó un año convencerme para que me pusiera delante de un micro’.

José María Fidalgo ha pasado por La Noche de COPE con Adolfo Arjona y hemos repasado parte de su vida como médico, sindicalista, contertulio e incluso nos ha contado cómo pasa el verano y su tiempo de ocio.