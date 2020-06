Esta semana se cumplen 39 años de la publicación del primer sencillo de Mecano

En La Noche de Adolfo Arjona hacemos memoria y recordamos personajes y acontecimientos que son noticia esta semana.

MECANO

El 14 de mayo de 1981, Mecano presentaba el tema titulado “Hoy no me puedo levantar”. Era su primera canción, pero paso absolutamente inadvertido. Las emisoras de radio no apostaron por la canción y desapareció de las ondas. Casi mes y medio después, el 22 de junio de ese mismo año, el sencillo llegaba a las tiendas y tampoco pasó nada, pero era cuestión de paciencia.

Algunas emisoras más abiertas a las novedades comenzaron a apostar por la canción y en octubre el 81, "Hoy no me puedo levantar" se convirtió en número uno. A partir de ahí llegó un segundo sencillo titulado "Perdido en mi habitación".

Mecano se había convertido de repente en un fenómeno de masas y aunque no estaba previsto tan pronto, se tuvieron que poner a trabajar inmediatamente en su primer álbum. Ese álbum vería la luz en abril del 82, se llamaba "Mecano" y en la portada solo se veía un reloj. Del primer sencillo se vendieron 300.000 copias, del álbum más de un millón.

LEO MESSI

Se llama Lionel Andrés Messi Cuccittini, pero todos lo conocemos como Leo Messi y esta semana cumple 33 años. Nació el 24 de junio de 1987 en Argentina.

Messi ha desarrollado toda su carrera como futbolista en el Barsa, pero aprovechando que esta semana cumple años, vamos a conocer algunos detalles de su vida profesional.

Con apenas cuatro años, Messi dio sus primeros pasos en el club Abanderado Grandoli, de Rosario su ciudad natal. Posteriormente jugó algunos partidos con el Central Córdoba y en 1994, comenzó a entrenarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, pero con once años, le fue diagnosticada una deficiencia de la hormona de crecimiento. Y eso cambió su futuro, porque con 13 años vino a España, donde el Barcelona accedió a pagar el tratamiento de la e enfermedad hormonal que le habían diagnosticado de niño.

Después de una rápida progresión a través de la Academia Juvenil del Barcelona, hizo su debut oficial con el primer equipo a los 17 años, en octubre de 2004.

Con el Barcelona ha ganado 34 títulos, entre ellos, diez de Liga y cuatro de la Liga de Campeones, así como seis títulos de la Copa del Rey. Tiene entre otros récords el de máximo goleador de la Liga, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Es el jugador no europeo con más goles en la Liga de Campeones, el máximo goleador del F.C. Barcelona y de la selección argentina y además, es uno de los futbolistas con más asistencias, desde que se tienen registros, en partidos oficiales.

Y por supuesto, ya sabes que está considerado el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, sobre todo porque es el único futbolista en la historia que ha ganado, seis veces el Balón de Oro, además de recibir seis Botas de Oro, entre otras distinciones. Este mismo año 2020, se convirtió en el primer futbolista en recibir un premio Laureus, que es como el Oscar de los deportes.

MARADONA

El 22 de junio de 1986 en el Mundial de México se escribió uno de los capítulos más conocidos de la historia del fútbol. Estadio Azteca, partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, se producía el gol más famoso de la historia, ‘La mano de Dios’. Su autor Diego Armando Maradona.

Un gol que marcó Maradona, el 10 de la selección argentina, con la mano. Por tanto, un gol ilegal, pero que subió al marcador y que fue clave para que Argentina se llevara el partido, que ganó por dos a uno. Se produjo en el minuto 51 de partido, cuando en una pelota disputada entre Maradona y el portero inglés Peter Shilton, el argentino levantó el puño izquierdo, golpeó el balón y marcó.

Por cierto, el otro gol del equipo albiceleste también lo marcó Maradona y se le conoce como ‘El gol del siglo’.

Este partido fue el más recordado de la carrera de Maradona, un encuentro con connotaciones extrafutbolísticas, ya que cuatro años antes se había producido la Guerra de las Malvinas, entre Reino Unido y Argentina, y eso provocó incidentes entre simpatizantes de una y otra selección.

GLORIA ESTEFAN

El tema titulado "Mi tierra" daba título genérico al tercer trabajo discográfico de Gloria Estefan que se publicaba el 22 de junio de 1993.

Era el primero que publicaba íntegramente en español y vendió 14 millones de copias en poco tiempo, colocándose como el segundo disco más vendido por una cantante latina. En España se convirtió en el disco más vendido de la cantante con un millón de copias y en Estados Unidos en menos de dos meses alcanzó el doble disco de platino con dos millones de unidades vendidas. Gracias a este disco, Gloria Estefan ganó el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional y entre las canciones del disco, destacaba sobre todo esta...

TENIS

El martes 22 de junio de 2010 a las seis y trece minutos de la tarde comenzaba en Wimbledon, el partido de tenis de primera ronda, entre el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut. El partido terminó el jueves 24 de junio, casi a las cinco de la tarde, después de jugar durante 11 horas, 6 minutos y 23 segundos, con sus correspondientes descansos. Es hasta ahora, el partido de tenis más largo de la historia.

MICHAEL JACKSON

Esta semana se recordará a uno de los más grandes cantantes y compositores porque hace 11 años que nos dejó.

Michael Jackson nació en 1958 y está considerado el "Rey del Pop". Su álbum "Thriller" sigue siendo el más vendido de todos los tiempos, con más de 65 millones de copias en todo el mundo, pero no es el único récord que tiene.

Con su álbum "Off the Wall", Jackson se convirtió en el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los diez primeros puestos de la lista Billboard. Tiene el premio Grammy a la Leyenda, el American Music a Mejor Artista del siglo y las ventas de sus discos, se estima que superan los 350 millones en todo el mundo. El libro Guinness de los Récords lo considera el Mejor Artista de Todos los Tiempos y el que más apoyo ha dado a organizaciones benéficas. Forbes ha clasificado a Jackson como una de las celebridades fallecidas con más ingresos, con ganancias que superan los 900 millones de dólares. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson nos dejaba cuando solo tenía 50 años.