El día que Anthony Blake hipnotizó a su hija para evitar la anestesia: “El doctor la empezó a coser”

La hipnosis clínica es una técnica muy útil para hacer frente a fobias y traumas, así como para el tratamiento de enfermedades. Tiene, además, otras aplicaciones, por ejemplo servir como técnica sustituta de la anestesia, algo que el mentalista Anthony Blake puso en práctica con su propia hija.

En 'La Noche de Adolfo Arjona', el mentalista contaba cómo hace unos años durante una estancia en Ibiza, su hija que entonces tenía ocho años se cayó en la piscina y le tuvieron que dar quince puntos en la zona de la barbilla. “Le dije que me mirara a los ojos, me puse a hablar con ella y se quedó dormida”, relata Blake. Acudieron a una clínica y el doctor rápidamente se dispuso para coser la barbilla a la niña y, cuando iba a proceder a anestesiarla, el padre le dijo que no hacía falta.

HIPNOSIS VS ANESTESIA

“La niña está dormida, está hipnotizada, por lo que responde a todo lo que yo le digo, pero le puedes empezar a coser”, cuenta el mentalista, que recuerda cómo al médico “le temblaba el pulso en el primer punto, pero al ver que la niña no reaccionaba” continuó.“En cada punto yo reforzaba la ausencia de dolor”, añade.

El hipnotismo no forma parte de los espectáculos de Anthony Blake desde hace años porque “la hipnosis de aquella época era ridiculizar al individuo”. Aunque admite que actualmente existen algunos profesionales que desarrollan espectáculos de este tipo de gran nivel, el mentalista considera que la hipnosis “donde hay que utilizarla es a nivel clínico”.

HIPNOSIS CLÍNICA

Blake recuerda que él no puede realizar oficialmente ese tipo de hipnosis porque no cuenta con el título para ello -y tampoco terminó la carrera de Medicina, “por lo que no me podría agarrar a eso”-, por lo que la hipnosis “la utilizo exclusivamente para los míos y en casa”.

“La hipnosis clínica tiene un grandísimo valor”, insiste Anthony Blake, destacando cómo ayuda a enfrentarse con fobias y miedos, situaciones de ansiedad, estrés, etcétera.

COMUNICACIÓN MENTAL

Anthony Blake defiende que, igual que ahora no concebimos vivir sin leer ni escribir, en unos siglos no concebirán vivir sin la comunicación mental. Aunque suena a ciencia-ficción, el mentalista recuerda que “ciencia-ficción era cuando en la Edad Media había cuatro señores que leían y los demás los miraban como si estuvieran embrujados”.

“Nuestras circunstancias mentales irán mejorando mucho”, aunque actualmente cualquiera puede experimentar la comunicación mental, de manera involuntaria, con personas “a las que conoces mucho y que saben interpretar muy bien todos los detalles de comunicación no verbal”. “Hablamos más con el cuerpo y con la cara que con la voz”, añade.

Aquí me tienes, deseando verte y facilitar ese maravilloso encuentro contigo mismo. Todos queremos que cambie el mundo, pero ¿vas a cambiar tu? Desde esta tarde, pongo toda mi experiencia a tu disposición.

Te espero a las 19h. Tu sitio está en https://t.co/6r22tqkZXopic.twitter.com/hIjwfmPDxf — Anthony Blake (@blake_oficial) November 7, 2021

Anthony Blake se ha reinventado y ofrece en su web, anthonyblake.com, cursos para personas con problemas de estrés o ansiedad, depresión, insomnio, angustia, ataques de pánico... Y eso es lo que se ha venido a llamar el Método Blake. “Te enseño a relajarte porque algo tan sencillo como eso es muy complicado para mucha gente”, explica el mentalista, que destaca que su tono de voz resulta “apacible” para este tipo de técnica. El siguiente paso es “aprender a meditar”, que no es más que “encontrarte contigo mismo”.

