Nino Bravo, Cecilia, Jesús de la Rosa y Tino Casal: cuatro voces que perdimos en la carretera. En 'La Noche de Adolfo Arjona’ recordamos a cantantes españoles que marcaron una época y que fallecieron en accidentes de tráfico

NINO BRAVO

Todo ocurría el 16 de abril de 1973, a las diez y media de la mañana en la Nacional 3 que une Valencia y Madrid. El BMW que conducía Nino Bravo (con matrícula Gran Canarias 66192) derrapó. El vehículo se salió de la carretera a la altura del término municipal de Villarrubio y quedó completamente destrozado, especialmente el techo en la parte del conductor. Horas más tarde, Nino Bravo fallecía en la ambulancia que lo trasladaba al hospital. La carretera nos robaba la voz de uno de los grandes cuando apenas tenía 28 años.

A pesar de que ya han pasado cuarenta y seis años de la trágica muerte de Nino Bravo su música y su voz siguen sonando y siguen teniendo el reconocimiento del público. El tema ‘Un beso y una flor’ tiene, solo en la plataforma Spotify, más de 24 millones de escuchas. El segundo tema más escuchado es ‘Libre’, con casi 8 millones de reproducciones. Y el tercero es ‘Noelia’, que roza los 6 millones de escuchas. Todo esto y mucho más te lo cuenta Arjona.

CECILIA

En el repaso que hacemos en 'La Noche de Adolfo Arjona’ a la historia y la carrera de cantantes que fallecieron en la carretera, no podía faltar la voz de Evangelina Sobredo, conocida artísticamente como Cecilia. Su carrera fue meteórica y desgraciadamente breve. Eran las 5.40 horas del 2 de agosto de 1976 cuando el Seat 124 en el que viajaba con tres músicos de su banda colisionaba con un carro tirado por bueyes. Ella y uno de los músicos murieron. Ocurrió en la antigua carretera C-620, en Colinas de Trasmonte, en Zamora. Aquella madrugada Cecilia iba de camino a Madrid, donde debía estar a las 10.00 horas para una grabación en Televisión Española. Era el camino de vuelta desde Vigo, donde había ofrecido un concierto.

Su hermana, Teresa Sobredo, contaba a Adolfo Arjona que en su familia encajaron “muy bien” que Cecilia decidiera ser cantante. “En nuestra familia había mucha gente vinculada a la música y la música era como parte de nosotros”, relata la hermana de Cecilia. “Todo lo que caía en sus manos, como decía mi madre, se convertía en algo artístico”, cuenta Teresa Sobredo, que recuerda en 'La Noche de Adolfo Arjona’ que, la noche del accidente, tuvo un presentimiento: “Nunca le había dado un beso cuando se iba de gira y ese día le dije que me diera un beso porque nunca se sabe lo que puede pasar y cuando vinieron de la discográfica a decírmelo, nada más abrir la puerta sabía que había pasado algo con Eva... y yo no había oído la radio porque me había quedado dormida toda la noche”.

JESÚS DE LA ROSA, COMPONENTE DE TRIANA

Entre todos los estilos musicales que surgieron en los años 70 en España hubo uno que definió toda una época y a toda una generación: el rock andaluz, que tuvo como pioneros al grupo Triana, que nació en 1974. Uno de los miembros de la banda, Jesús de la Rosa, falleció en un accidente de tráfico el 14 de octubre de 1983, a los 35 años. Eduardo Rodríguez Rodway, componente de Triana, recordaba con Adolfo Arjona, cómo conoció a Jesús de la Rosa: “Coincidimos en mi casa en Madrid... se presentó allí y fue una aparición para mí magnífica, de las mejores que he tenido en mi vida por el el gran proyecto que tenía en mi mente”, o sea, unir el rock, “que es un idioma internacional” con el flamenco. “Al ver a Jesús pensé que ya lo tenía hecho, fue como encontrar la piedra filosofal”, asegura Rodríguez Rodway.

TINO CASAL

También lo perdimos en un accidente de tráfico. Tino Casal nos dejaba el 22 de septiembre de 1991 a los 41 años. Se llamaba José Celestino Casal y nació en Asturias en 1950. Además de cantante y compositor, fue productor de otros cantantes y desarrolló otras facetas artísticas como la pintura y la escultura. Tino Casal comenzó su carrera musical en 1963, con solo 13 años en un grupo llamado Los Zafiros Negros, y en 1966 se convierte en cantante de la banda asturiana Los Archiduques con quienes publica tres sencillos antes de dejar la música para cultivar en Londres su faceta pictórica. En este programa especial sobre grandes voces españolas que nos dejaron en la carretera, Adolfo Arjona ha tenido oportunidad de conversar con el productor y amigo de Tino Casal, Julián Ruiz.