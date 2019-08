Canciones del verano: la música que nos ha acompañado en las últimas décadas

En pleno mes de agosto no hay una mejor lista de temas la que está compuesta por las “canciones del verano” La canción del verano es la banda sonora de nuestras vacaciones y esos temas tan populares para todos iniciaron su andadura a principios de los años 70

LOS 70

En 1970 Los Beatles maduraban su separación y en los chiringuitos españoles sonaba la que podemos considerar como primera canción del verano. Eran Los Diablos al son de “Un rayo de sol”. Al año siguiente de Los Diablos, el triunfador del verano fue un holandés afincado España que se llamaba Tony Ronald con su tema “Help ayúdame”.

Los dos veranos siguientes fueron en exclusiva para una banda madrileña llamada Fórmula V. En el verano de 1972 su éxito fue “Vacaciones de verano” y al verano siguiente volvieron a ser los amos del chiringuito con su famoso “Eva María” En 1974 la canción del verano acababa de representarnos en el Festival de Eurovisión y en esta ocasión nos hacía mover el esqueleto a ritmo de rumba. Era el verano de Peret y su “Canta y se feliz”. El verano de 1975 fue cuando apareció el primer gran éxito de Georgie Dann. Tenía solo 25 años y nos hizo bailar a todos con “El Bimbó”.

En el verano del 76 raro era encontrarse con alguien y no soltara la frase “Que pasa contigo tío”. Y la culpa la tuvieron los hermanos Manolo y Jorge Malou, a los que todos conocimos como Los Golfos. Llegamos a 1977 y a la primera canción del verano que triunfó en nuestro país con voz de mujer. Llegó de Italia, tenía entonces 34 años y nos invitó a montar una gran “Fiesta”. Era Rafaella Carrá, que no contenta con este éxito veraniego, al año siguiente repitió con “Hay que venir al sur”.

En el verano de 1979 volvió a triunfar una mujer, pero en este caso era la protagonista de una canción de Umberto Tozzi, que también llegaba desde tierras italianas. Estamos hablando de un tema titulado “Gloria”.

LOS 80

Era el verano de 1980 y todos usábamos la famosa frase “Hola mi amor, yo soy tu lobo” debido a esa canción de La Orquesta Mondragón y de su cantante Javier Gurruchaga. Pero al año siguiente la canción del verano si que iba a romper moldes, y todo porque a una tal María Jesús se le ocurrió aparecer en la escena musical con un acordeón y cantando “El baile de los pajaritos”.

El siguiente verano apareció Alaska con los Pegamoides con el tema “Bailando” pero el personal echaba de menos temas de verano que aludieran estrictamente a la estación del año y es probable que por eso el triunfador de 1983, fuera el dúo italiano Righeira, cantando el famoso "Vamos a la playa".

Afortunadamente el verano de 1984 volvió a mirar a los grupos de la llamada "movida", pero que tuvieran un toque veraniego. Ese año el tema elegido fue el de Radio Futura, "Escuela de calor".

Un año después el panorama musical español había descubierto a un grupo por el que las chicas bebían los vientos y se llamaban Hombres G, por lo tanto, no es extraño que su tema “Devuélveme a mi chica” se convirtiera en canción del verano.

En el 86 se acaba la seriedad de las canciones del verano, porque llegaron tres que se llamaban Puturrú de fuá cantando el famoso “No te olvides la toalla cuando vayas a la playa”. Este trío zaragozano en el que militaba un sobrino de Labordeta, recogió el testigo de música con humor de la Orquesta Mondragón, pero al año siguiente y gracias a la banda sonora de la

película biográfica de Richie Valens, la canción del verano fue "La bamba" en versión de Los Lobos.

El verano del 88 necesitaba ya una canción típica de esos meses y ahí estaba una vez más Georgie Dann para consagrarse, gracias a "El chiringuito". Y cerramos la década de los 80 con otro éxito típicamente veraniego, que encumbró al éxito al grupo madrileño Los Refrescos y que se llamaba “Aquí no hay playa”.

LOS 90

Entramos en la década de los noventa, donde comienzan a invadirnos los ritmos llegados de Latinoamérica y la primera canción del verano con sonido caribeño vino desde la República Dominicana gracias a Juan Luis Guerra y su “Ojalá que llueva café”. A partir de ahí, comenzó la invasión musical latina y al año siguiente los triunfadores fueron los hondureños Banda Blanca con su pegadizo "Sopa de caracol".

Y llegó 1992, año de la Expo de Sevilla y de la Olimpiadas de Barcelona y por lo tanto la canción del verano, tenía que ser un tema relacionado con alguno de estos acontecimientos y el gato al agua se lo llevaron Los Manolos y “Amigos para siempre”.

Llega el verano del 93 y el tema del verano fue "Saturday night" de una danesa llamada Whigfield, aunque su verdadero nombre era Charlote Carlson, que hizo que ese verano este tema se bailara en todas las discotecas del sur de Europa. Al año siguiente volvía Georgie Dann con "La barbacoa" fue el gran éxito del verano de 1994 y al año siguiente tuvo que ceder el testigo a Los del Río, porque venía pisando fuerte "La Macarena".

En 1996 no hubo discusión en cuanto a que la canción del verano tenía que ser "María", la de Ricky Martin. Con este tema se volvió a abrir la veda de los ritmos latinos que puso de moda Juan Luis Guerra a principios de la década y en 1997 el tema del verano fue "Mueve tu cúcu".

El cantante de este tema, aunque tenía sangre peruana, era español de nacimiento; se llama Joaquín Missiego, e hijo de la cantante Betty Missiego. Al año siguiente hace aparición en escena, el merengue y el tema "Suavemente" del puertorriqueño Elvis Crespo, aunque nacido en Nueva York; fue la canción del verano en 1998. Y el último éxito del verano de la década de los 90 vino de la mano de Lou Bega y su “Mambo Nº 5”.

LOS 2000

La famosa "Bomba" de King África, que es el nombre de un grupo argentino que lidera el cantante Alan Dafi; fue el tema del verano del año 2000 y al año siguiente ese honor recayó de nuevo en un cantante argentino llamado Diego Torres y su “Color esperanza”. Fue un tema que demostró que para ser canción del verano, no había que recurrir a ritmos machacones y letras simples, pero al año siguiente todo volvió a ser lo mismo.

Juan Muñoz, "El Tomate" es un guitarrista cordobés y las hijas del tomate, necesariamente se tienen que llamar, Las Ketchup, Su tema "Aserejé" fue la canción del verano en 2002, vendió 7 millones de copias y fue número uno en 20 países.

La canción del verano 2003 fue "No me llames iluso" de La Cabra Mecánica, un grupo catalán liderado por Miguel Ángel Hernando, alias "Lichis", que además se popularizó gracias a una campaña publicitaria de la ONCE.

El tema del verano del año 2004 fue "Dragostea din tei" aunque en España lo bautizamos como el "Numa numa ei" y lo cantaba un trío moldavo-rumano llamado O-Zone, precursores del movimiento musical denominado "eurodance". Y al año siguiente otra vez triunfan los ritmos latinos gracias a "Gasolina" del cantante puertorriqueño Daddy Yankee que hizo el tema del verano en 2005.

Al año siguiente vuelve a ganar la producción nacional con la sorpresa del verano de 2006. Nadie se esperaba que “Opá viazé un corrá” del malagueño

Manuel Jesús Rodríguez, conocido como El Koala iba a ser la canción más cantada de esa temporada. Un año después Tata Golosa, nombre artístico de la bailarina y cantante italiana Romina Contiero, con "Micromanía" llegó a ser canción del verano de 2007.

El tema titulado "Baila el chiki chiki" comenzó como una broma y terminó representando a España en Eurovisión. Su responsable Rodolfo Chikilicuatre, o lo que es lo mismo el actor David Fernández, que hizo de esta canción el éxito del verano de 2008. Y el último verano de la década aparece en escena un cantante con el que ahora todos quieren cantar. Hablamos de Pitbull y su “I know you want me”.

El año 2010 estuvo marcado sin duda por la celebración del Mundial de Fútbol de Sudáfrica y sobre todo porque lo ganó España. El himno oficioso de esa Copa del Mundo fue "Banderas al viento" que cantaron juntos David Bisbal y el somalí Kanaán, pero la canción del verano de ese año fue el himno oficial cantado por Shakira y titulado "Waka waka".

Al año siguiente de este éxito de Shakira, aparece en escena Juan Magán que se convierte en el Rey del verano de 2011 con el tema titulado "Bailando por ahí".

La canción del verano de 2012 se titula "Tacatá" y la puso en escena un trío formado por dos italianos y un cubano llamados Tacabro, que fueron Disco de Oro en varios países. Al año siguiente el tema del verano fue "Ai se eu te pego" y lo cantaba el brasileño Michel Teló. Y en 2014 el triunfo se lo llevó el español Enrique Iglesias y su tema "Bailando" en colaboración con Gente de Zona, que al año siguiente triunfan con "La gozadera".

Tras "La gozadera" el tema del verano de 2016, lo cantaron a dúo Shakira y Carlos Vives y se llamó “La bicicleta” En el año 2017 no hubo ninguna duda sobre cuál debía ser el tema del verano, lo cantaba el puertorriqueño Luis Fonsi y su título “Despacito”.

El año pasado el tema del verano tuvo sabor español y se llevó el gato al agua el cantante Álvaro Soler con el tema "La cintura". Y aunque oficialmente no ha terminado el verano. Parece que todo apunta a que este año 2019 el premio será para Rosalía y el tema “Con altura” que canta junto a J Balvin.