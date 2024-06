El asesino de los Montes de Málaga: detenido por su afición a publicar en TikTok

29 de agosto de 2022. Como cualquier otro día de verano, aquella también fue una jornada muy calurosa en Málaga. David, un joven de 21 años estudiante de Ingeniería Informática, había aprovechado las horas de sol de aquel lunes para pasar un día de playa con sus amigos. Al final de la tarde, se despidió de ellos y puso rumbo a los Montes de Málaga, un paraje natural en la capital de la Costa del Soldonde su familia tenía un pequeño terreno al que David solía acudir para hacer senderismo por la zona y para coger algunas algarrobas que después vendía para así poder pagarse algún capricho.

Era un lugar apartado, sin casas, sin carreteras cerca, donde David no solía coincidir con nadie cuando daba sus largas caminatas, pero aquella vez fue diferente. Mientras caminaba por el monte, el joven se cruzó con un hombre... armado con una escopeta y con mal aspecto. Para mostrar un gesto de amabilidad a aquel extraño, le ofreció un poco de agua y mantuvo con él una breve conversación. Aquel encuentro le inquietó... tanto que llamó a su padre para contárselo... tanto que lo comentó con sus amigos en un grupo de WhatsApp. Fue su última llamada... y fue su último mensaje.

Nadie más... ni su familia ni sus amigos... volvieron a saber más de él en las siguientes horas. Preocupados porque David no volviá a casa, sus padres dieron aviso a la Policía Nacional, que organizó una batida en plena noche, linternas en mano, buscando alguna pista sobre el paradero del joven... los agentes pensaban que habría sufrido un accidente y que, en el mejor de los casos, estaría malherido en algún lugar de los Montes de Málaga. Pero la realidad tiró por tierra aquella hipótesis en cuestión de horas: a la mañana siguiente, ya del martes 30 de agosto, era localizado el cadáver de David. Tenía disparos en la cabeza y en el cuello, fue asesinado de un tiro por la espalda y después, rematado en el suelo. ¿Quién podía querer acabar con la vida de aquel joven, un estudiante ejemplar, un chaval amable, tan querido por todos sus amigos? La respuesta llegaría casi dos años después.

Hoy abrimos un expediente de la crónica negra española más reciente: el caso de la muerte de un joven malagueño en el verano de 2022, a manos de un hombre que fue identificado gracias al empeño y el tesón del Cuerpo Nacional de Policía. Ese hombre se llama José Jurado Montilla... alias 'Dinamita Montilla' y era un viejo conocido de las autoridades y de la justicia.

El expediente

En La Noche de Arjonahemos contado para anlizar este expediente con Juan Cano, periodista de Diario Sur, del Grupo Vocento quien firmó la exclusiva sobre la detención del presunto asesino del joven David, casi dos años después de su muerte.

José Jurado Montilla... era un viejo conocido de la Policía por su historial delictivo. Este hombre, que hoy tiene 62 años, fue condenado a 123 años de cárcel por cuatro homiciios en la provincia de Málaga en la década de los ochenta. "Su primera víctima, fue un vecino de la barriada del Puerto de la Torre, que tenía una pequeña finca en la zona de Almogía. Posteriormente se le condenó también por las muertes de dos turistas, un inglés y otro alemán en la zona del Chorro y la cuarta y última víctima era otro vecino de la zona de Campanillas". Nunca reconoció tres de ellos, solo el primero, el del vecino de Puerto de la Torre.

Cuando José Jurado Montilla salió de prisión, Juan Cano tuvo la ocasión de entrevistarle. "Fue una casualidad porque se presentó en la puerta del periódico pensando que que no sabíamos de su pasado, pero yo llevaba más de diez años dedicándome a la crónica de tribunales y sucesos y había oído hablar del caso".

Por esos cuatro crímenes, José Jurado fue condenado a 123 años de prisión. Pero salió de la cárcel en 2013 tras pasar 28 años entre rejas.

Las pistas

Dejamos de lado por un momento la historia de este delincuente para hablar de la historia del joven David. En el verano de 2022 salió a hacer senderismo por una zona que conocía muy bien, por los Montes de Málaga, donde sus padres tienen una finca. Al ver que el joven no regresaba, sus padres dieron la voz de alarma... "las horas siguientes fueron tremendamente angustiosas para la familia, que sabía que David no podía ausentarse de ese modo y no lograban contactar con él".

Fue su propia familia la que localizó primero el coche de David en la zona y luego en un pequeño talud, su cadáver. A partir de ahí empezó la maquinaria de la investigación policial, que que ha sido tremendamente compleja. "Lo único que tenían los investigadores eran algunos indicios y restos biológicos en la escena del crimen, y lo que David contó por teléfono a su padre y por mensaje a sus amigos sobre su encuentro con un cazador con mala pinta. Tomaron declaración a cazadores autorizados y furtivos, a agentes forestales, a vecinos del entorno... así más de sesenta declaraciones, sin llegar a ninguna conclusión".

Los investigadores se dieron contra un muro porque el crimen tuvo lugar en mitad del monte, no había testigos, no había imágenes de cámaras de seguridad en la zona... era como buscar una aguja en un pajar. La primera vez que introdujeron el perfil genético en la base de datos, no hubo ningún resultado. "Pero un año después los investigadores le dieron una vuelta a ese ADN e individualizaron el cromosoma Y del mismo, es decir, la rama paterna del posible autor del crimen”.

Esa base de datos de muestras de ADN de personas detenidas llevaron hasta un pariente del ahora arrestado. Y ahí comenzaba otra complejísima parte de la investigación que pasó por el Registro Civil partidas de bautismo en el Obispado, la elaboración de un árbol genealógico... una investigación de película. Porque se da el caso de que el portador de ese ADN se había cambiado de nombre siendo niño, por lo que tuvieron que averiguar la identidad con la que nació y centrarse en su primer apellido, Jurado, hasta que por fin llegaron a José Jurado Montilla.

El arresto

La Policía tenía un nombre: José Jurado Montilla, sospechoso de la muerte del joven David en los Montes de Málaga, un hombre que ya había sido condenado por otros cuatro homicidios. "Era un usuario muy activo de TikTok, iba colgando permanentemente vídeos y fotos de los sitios donde estaba, de los parajes y esa secuencia de imágenes sirvió para situarlo en la hora previa a su detención. Supieron que estaba en la zona de Madrid y que de ahí se desplazó a Extremadura. Acaban arrestándolo en un bar, donde se graba un vídeo diciendo que había conocido a un par de personas de de la localidad donde estaba".

José Jurado Montilla, condenado por cuatro muertes en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987, vuelve a estar en prisión, como sospechoso de la muerte de David, un chaval de 21 años que tuvo la mala fortuna de cruzarse con él un día cualquiera... uno de tantos días que acudía a pasear por los Montes de Málaga.