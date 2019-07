Ara Malikian: “Mi padre me obligaba a tocar el violín mientras mis amigos jugaban en la calle”

El pasado mes de mayo el violinista español de origen armenio Ara Malikian, publicó un nuevo disco de estudio titulado genéricamente “Royal Garage”, haciendo referencia a sus inicios cuando en el Líbano ensayaba en ese tipo de locales en plena guerra.

‘Musicalmente no ha influido mucho en el disco esos locales donde tocaba, solo es el contexto’ explica el violinista; ‘allí me di verdaderamente cuenta del poder de la música y en la fuerza que tiene para convertir a las personas y sacarles una sonrisa para volver la tristeza en alegría’.

COLABORACIONES

En este nuevo álbum, Ara Malikian cuanta con varias colaboraciones de lujo como Franco Battiato cantando su tema “Voglio vederti danzare”, Estrella Morente que canta el tema “Pa ti”; el rapero Kase O que participa en las canciones “El todo” y “Concerto grosso”; András Calamaro que aprace para cantar el clásico “Nostalgias”; o “Los días de gloria” que interpreta junto a Pablo Milanés.

Todo esto es parte de un atrevimiento, de una aventura musical, en la que Ara Malikian ha querido mezclar el sonido andalusí, el pop, el rock, el rap, la música clásica e incluso, el reguetón. ‘No es un género el reguetón que me inspire mucho’ afirma Malikian; ‘pero quería demostrarme a mi mismo que no es lo que uno toca lo que importa, es el cariño, la pasión y el empeño que se pone para decir algo con cualquier música. Yo creo que cualquier género puede valer, no hay un género malo o un género bueno, hay una cosa que te gusta y otra que le gusta más a otro y lo que vale es que lo hagas con pasión, amor y sacrificio.

El disco “Royal Garage” cuenta también con la colaboración del famosos fotógrafo Anton Corbijn, que se ha encargado de la imagen del álbum. ‘Yo se que hoy día los discos físicos están perdiendo el valor’ asegura Ara Malikian; ‘pero yo creo que todavía hay persona que le tiene cariño y nosotros queríamos cuidarlo al máximo, para que fuera un recuerdo‘.

“Royal Garage” surge casi en su totalidad durante la anterior gira que duró casi dos años y aprovechaba los momentos de descanso para componer.

Ara Malikian llegó a España hace 20 años y se quedó, lo recibieron bien y se adaptó con facilidad. Tiene una colección de violines, algunos con más de 300 años de antigüedad y aunque su formación es clásica, le gusta probar todos los estilos.