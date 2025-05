Morientes recuerda lo que hizo para arreglarse unos problemas de hombro, similares a los que tiene Bellingham: "No son dos días..."

2025 no está siendo el año de Jude Bellingham. El inglés no ha lucido esta temporada tanto como la pasada campaña en la que anotó 23 tantos en 42 encuentros entre todas las competiciones. En esta sus cifras han bajado hasta los 13 goles y 13 asistencias en 48 partidos. Algo que se ha notado especialmente en su influencia en el juego del equipo que ha disminuido. En parte, la culpa la tienen unos recurrentes problemas físicos que no le han dejado rendir al cien por cien.

El hombro de Bellingham

Y es que Jude Bellingham lleva desde hace tiempo sufriendo problemas en uno de sus hombros, concretamente el izquierdo. Tiene que jugar con una especie de coraza, muy aparatosa, que impide que se le salga en los partidos. Una lesión que arrastra desde hace más de un año cuando sufrió una fuerte caída en un partido ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Lo ideal para arreglarlo sería operarse, pero eso tiene un gran inconveniente.

La recuperación de una lesión de este tipo llevaría unos dos meses si el jugador pasa por el quirófano. En una temporada como esta, que se alargará hasta mediados de julio por el Mundial de Clubes y en la que el Real Madrid si llega a la final del mismo solo contará con un mes de descanso hasta el inicio de la siguiente, quizás no parezca la mejor decisión. Operarse haría que Bellingham no pudiera arrancar hasta septiembre, perdiéndose algunos partidos.

El consejo de Fernando Morientes

Fernando Morientes ha estado comentando el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en Tiempo de Juego. Un Morientes que durante su carrera tuvo problemas en el hombro y que ha recordado lo que hizo en su caso. Y es que se trata de algo que puede ocurrir con frecuencia, pero que obliga a un largo parón.

EFE Bellingham tras la derrota del Real Madrid contra el Arsenal

"Supongo que Bellingham se tiene que operar porque tiene el hombro luxado", comentaba Paco González durante la retransmisión. "La recuperación de eso no es dos días eh. Yo la tuve y me fui a operar justo después de la temporada y me dijo el doctor que tardaba dos meses y medio y llegaría ya iniciada la siguiente temporada", relataba Morientes. "¿Quedaste bien?", le preguntaba el director de Tiempo de Juego a lo que el exdelantero respondía "no me operé".

