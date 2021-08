Amenazas de querella y ataques a la reputación: el precio a pagar por investigar la tesis de Pedro Sánchez

En el año 2018 escuchábamos hablar por primera vez de la tesis del presidente Pedro Sánchez. Una tesis plagiada según algunas informaciones, aunque él siempre lo negó.

El periodista del diario ABC, Javier Chicote, se encargó de investigar el asunto. El periódico se hizo con una copia de la tesis.

EL PLAGIO

Javier Chicote lo define como 'los plagios del tramposo profesional'. Entre los muchos que había, uno de ellos es tomar una publicación previa de un autor y unas veces citarlo y otras no. 'Otra muy habitual es coger informes oficiales, normalmente provenientes del ministario de industria, y él directamente los volcaba en su tesis sin citar ni nada parecido'asegura Chicote.'El plagio es solo una de las irregularidades que contiene la tesis del presidente del Gobierno y su doctorado'.

JUSTIFICACIÓN

'Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno que tiene un apoyo mediático extraordinario' asegura Javier Chicote. 'Es incuestionable el papel de algunos medios que salieron a defenderle durante la presidencia, y salieron a negar la evidencia. Yo he visto infinidad de plagios y de trucos y este era uno de ellos, pero a Pedro Sánchez lo tenían que doctorar si o si porque se benefició de un sistema corrupto instalado en la universidad Camilo José Cela, que necesitaba generar doctores por la vía rápida y lo conozco bien porque yo llegúe a dar clases en esa universidad en los tiempos en los que Sánchez era profesor de economía',afirma el periodista. 'Para mantener los títulos hay que tener una cuota de profesores doctores acreditados, pero la facultad en la que estaba Pedro Sánchez no cumplia, entonces doctoraron gente por la vía rápida. Nadie comprobó nada, las cifras están mál, las citas están mal, los títulos de los libros los cambia, las fechas las confunde... todo es un despropósito y transcurridos cinco o seis meses, él fue miembor de otro tribunal de tesis en que que doctoró a otro profesor, allí se doctoraban unos a otros sin el más mínimo rigor académico'.

LA COPIA

Javier Chicote asegura que la tesis de Pedro Sánchez estaba escondida porque su autor sabía que era una vergüenza y no se podía enseñar. 'Finalmente accedieron a que solo se pudiera consultar en sala, pero ir a echar un vistazono te permite analizar la tesis'dice Chicote. 'Siempre se negó Pedro Sánchez a mostrarla, entonces cuando llega a presidente del Gobierno mis jefes me preguntan que tenía entre manos en el área de investigación y me dicen que tengo que conseguir la tesis. Conseguí hacerme con la tesis completa en el verano de 2018 y estudiarla al completo. Tuvimos que adelantar la publicación al mes de septiembre porque Albert Rivera mencionó la tesis de Sánchez en el Congreso, todo el mundo se puso muy nervioso y eso nos obligó a adelantar la publicación una semana porque había riesgo de que nos pudieran pisar la información'.

Dice el periodista de ABC que fue una presión brutal la que se ejerció contra él y el periódico, 'desde amenazas de querellas por parte del presidente de Gobierno que nunca llegaron, ataques a mi reputación... la tesis de Pedro Sánchez es uan vergüenza y se lo demuestro a todo aquel que lo quiera ver'.