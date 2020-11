El papel decisivo del voto hispano en EEUU: superan en votantes a los afroamericanos

A la vuelta de la esquina tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos más atípicas de nuestras vidas. El martes 3 de noviembre, más de 250.000.000 de personas están llamadas a las urnas para o bien reelegir a Donald Trump o darle la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos con Barack Obama. El contraste entre los candidatos no puede ser mayor. Vamos a explicar ahora algunas de las claves de estas elecciones que el mundo entero mirará con lupa.

El sistema electoral estadounidense

50 estados, un estado libre asociado que es la isla de Puerto Rico y un distrito federal: el distrito de Columbia donde está la capital Washington D.C. De los 50 estados, 13 son lo que llamamos Swing States, estados que por un puñado de votos pueden decantarse por un partido o por otro. Nadie sabe si acabará pintado de rojo Republicano o azul Demócrata. Y esto nos lleva a hablar del sistema americano de elección del presidente: mediante los 538 votos del Colegio Electoral. Un candidato puede tener más votos populares pero perder las elecciones por no reunir los 270 votos electorales. Pasó con Al Gore en el 2000 y con Hillary Clinton en 2016. Ambos Demócratas. Cada estado tiene un número determinado de votos electorales. Por ejemplo, California es el que más tiene: 55. Le sigue Texas con 38. El candidato que gane en un estado (aunque haya sido por 'un puñado de votos') se queda todos los votos electorales del estado. De ahí la peculiaridad.

La gestión de Trump de la pandemia

¿Castigarán al presidente los que le votaron en 2016 por poco menos que reírse del Coronavirus? Se lo hemos preguntado al profesor de Derechos Humanos de Comillas ICADE y neoyorquino, Adam Dubin.

"Primero está Trump perdiendo voto de la gente mayor, gente muy afectada por la Covid. En general ha creado una imagen de que no es capaz de gestionar la crisis, no es capaz de dar una respuesta clara, no es capaz de depender de la ciencia. Por eso también hemos visto a mucha gente blanca y con título universitario empezando a abandonar a Trump."

Queremos conocer también cómo puede afectar la tensión racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía, los expertos creen que esta tragedia puede movilizar a los votantes demócratas. Trump ha ninguneado a los que salieron a la calle del movimiento Black Lives Matter.

"Ha demonizado el movimiento, no ha mostrado mucha compasión a cuestiones de violencia policial y ha usado esto para crear miedo entre sus votantes. Por otra parte, y yo creo que esto ha sido su gran error, ha movilizado el ejército para intervenir. Lo que hemos visto desde que empezó todo esto es una bajada de apoyo de gente blanca con título universitario y una bajada de apoyo femenino."

Donald Trump basó su campaña de 2016 en gran medida en su promesa de levantar un muro en la frontera con Méjico. La pandemia ha cambiado su discurso pero su deseo sigue ahí y es uno de los botones calientes para movilizar a sus seguidores para que vuelvan a votarle. La campaña de Biden se está centrando más en recordar por qué son americanos.

El voto hispano

Elsa es hispana y estadounidense. Se casó con un español, Chema, y vive en Los Ángeles. Su punto de vista como hispana es muy interesante. Cree que Trump ha cambiado la tradición en el país: antes había unidad en torno al presidente elegido fuera de un partido u otro. Pero ya no.

"Con todo lo que ha estado poniendo, metiendo dudas en lo que es el sistema, que si es un fraude, que si es corrupto... No está tan claro que, salga quien salga, los demás vayan a aceptarlo. Parece ser que, revolución es una palabra muy fuerte, va a haber revueltas, y la gente se está preparando”.

Por eso se están ya preparando las tiendas y comercios de la capital, Washington DC, para lo peor. Nuevos disturbios y posibles saqueos masivos si Trump fuera reelegido. Elsa cree que Trump está sembrando dudas sobre el sistema. ¿Reconocerá la derrota si vence Biden? No lo tenemos tan claro. Cualquier cosa puede pasar. Tampoco está tan claro que Biden vaya a reconocer su derrota sin pelear los recuentos. La mayor minoría ahora mismo en Estados Unidos es la hispana. Acaban de superar a los afroamericanos en población por lo que se convierten en un objetivo electoral de los dos candidatos. Elsa ha destacado el corte ideológico de uno de los grupos hispanos más activos políticamente. Y cree que en su mayoría votarán a Trump.

"Dentro del voto hispano, hay que ver también cuantos serán, vamos a decir, cubanos. Porque el voto cubano es un voto muy muy fuerte, y es un grupo republicano. La gran mayoría son republicanos por lo que hizo Ronald Reagen por ellos . Pero yo sé que lo que es el grupo cubano en lo que es política americana es muy activa, quizás porque de dónde vienen que no tienen voz ni voto y aquí si lo sienten y lo ejercen muy fuerte."