Vivir con EPOC: "Si no hubiera fumado nunca, no estaría así"

La pandemia del Coronavirus nos ha obligado a abrir bien los oídos a las denominadas 'patologías previas'. Enfermedades que ya tenían millones de personas antes de contraer la COVID19. Hoy nos centramos en una de ellas, además de carácter respiratorio. 3 millones de personas la padecen en España pero 3 de cada 4 no lo saben: no han sido diagnosticadas. Hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC. Es una enfermedad crónica, o sea que no se puede eliminar ni revertir. Se puede tratar.

Pincha aquí para ver el documental 'Respira'

¿Qué es lo que sabemos a día de hoy?

La definición de EPOC incluye la presencia de síntomas respiratorios persistentes: dificultad para respirar, tos con obstrucción de los bronquios (bronquitis crónica) y Enfisema o destrucción del tejido pulmonar. Es una de las consecuencias del tabaco o de aspirar otras sustancias tóxicas como humo leña, carbón o combustibles. También puede aparecer tras largo tiempo expuesto a la contaminación urbana. Hay anomalías genéticas que también nos predisponen a sufrirla. Factores individuales como un desarrollo pulmonar anómalo o un envejecimiento pulmonar acelerado. Todas son condiciones para desarrollar EPOC. Le hemos preguntado cómo se diagnostica al Doctor Julio Ancochea, jefe de Neumología del Hospital La Princesa de Madrid.

"A cualquier español mayor de 35 años fumador o exfumador con síntomas, debemos hacerle una espirometría con prueba broncodilatadora para diagnosticar precozmente la EPOC"

Es una prueba relativamente sencilla. El problema es la falta de conocimiento: es una enfermedad en parte desconocida. 3 de cada 4 personas que la sufren no lo saben. Lo fundamental es la prevención y dejar de fumar. Y aunque no se puede curar, tiene tratamiento. Hay 2 grandes subgrupos de pacientes. Unos con características de asma, y problemas de dilatación de los bronquios... y otro que ademas necesita corticoides inhalados. Para los dos puede haber un tratamiento conjunto. Preocupa especialmente esa falta de conocimiento. Un 11% de mayores de 35 años padece EPOC pero no creen que su tos crónica o su dificultad para respirar sea algo fuera de lo normal. Y sí lo es. Ademas avanza lentamente. El empeoramiento es gradual por lo que en un 75% de ocasiones avanza sin ser detectada.

"La EPOC es una enfermedad progresiva que va despacito, lentamente. Podemos minimizar los síntomas modificando la historia natural de la enfermedad"