Vila, sobre Isabel II: "Era el ancla capaz de sujetar el barco con independencia de quien fuera el capitán"

Muy buenos días, bienvenido a 'La Mañana del Fin de Semana', te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Encantado de estar contigo hasta las 8.30 de la mañana para contarte lo que está pasando y lo que va a pasar en este sábado, 10 de septiembre. De momento, lo que ha pasado hace escasamente una hora es que Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer. Lo hemos contado en directo a las seis con Ángel García, el tenista murciano se ha metido en la final del Us Open después de remontarle un set al estadounidense Tiafoe y acabar ganando 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 y 6-3, en 4 horas y 18 minutos.





Proclamación de Carlos III como Rey de Inglaterra

Y de lo que acaba de pasar a lo que va a pasar. Hoy, oficialmente, Carlos III será proclamado Rey de Inglaterra.

'God save the king', le cantaron ayer, por primera vez, en la Catedral de San Pablo, en la primera celebración litúrgica en memoria de Isabel II. Además, varias catedrales de todo el Reino Unido hicieron doblar sus campanas este viernes a mediodía en recuerdo de Isabel II.

En cualquier caso, lo más destacado de ayer fue el discurso del Rey, del nuevo rey. Carlos III apareció ante sus súbditos sobre las siete de la tarde, hora española, en un mensaje grabado en el que se le pudo ver serio, vestido de negro, recordando las virtudes de su madre y asumiendo lo que de él se espera: una vida de sacrificio.





¿Qué decir de uno de los personajes más famosos del mundo?

La verdad que he estado mucho tiempo esta noche pensando en qué decirte.. Que decirte… que no se haya dicho ya, claro, sobre The Queen, sobre la reina Isabel II. Que decirte que no sea un dato repetido o, peor, un tópico de esos un tanto cuñado a lo Jordi Hurtado gana la partida… o cosas así.

Es verdad. Es muy llamativo que el 85% de los británicos vivos nacieran siendo reina Isabel II; o que el 30% de la historia de los Estados Unidos haya sido reina de Inglaterra… Isabel II; O que haya departido con 15 primeros ministros… seguramente, a estas alturas, todo eso ya lo sepas.

Así que… ¿qué decir de uno de los personajes más famosos del mundo?

Seguramente, nada original. Quizá, fíjate, lo más interesante sea poner en relación las virtudes de la reina fallecida con nuestro tiempo. Mira, ayer el rey Felipe VI ponía el acento en algunas de esas virtudes…

Hablaba de “su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento”… y mira este otro halago, en este caso del líder irlandés, Michael D Higgin: “Ella representó un extraordinario sentido de seguridad para el pueblo británico”. Más allá fue el rey Abdalá II de Jordania, quien ensalzó, en una entrevista en la BBC, a la reina Isabel II como una "brújula moral" para "multitud de naciones en todo el mundo".

Si te fijas, lo que destacan estos líderes es aquello que más necesita nuestro mundo. Vivimos tiempos inciertos, dominados por la incertidumbre, y no solo en el ámbito económico, o por la guerra de Ucrania, o por la inestabilidad política de grandes naciones. Vivimos una era de incertidumbre donde se está reconfigurando el modo en que vemos al hombre y el mundo. Se discute hasta lo que las cosas son, hasta la propia naturaleza.

Y en medio de este mundo, la figura de la reina Isabel II representaba lo contrario para los británicos y para mucha otra gente en el mundo: estabilidad, seguridad, sentido del deber, coraje, moralidad…

Lo más importante de la reina Isabel II, y quizá de toda monarquía parlamentaria razonable, es que ofrece a los ciudadanos una luz estable frente a las oscuridades de cada tiempo, un ancla que es capaz de sujetar el barco con independencia de quien sea el capitán.

Bueno, para hoy queda la proclamación de Carlos III como rey, la proclamación, digamos, oficial... la verdad es que en esto los ingleses son únicos... en mostrar lo que son como nación, bueno en mostrar incluso más de lo que son, en ese ejercicio de belleza y tradición, de costumbres ancestrales convertidas en espectáculo televisivo... un recordatorio, por cierto, de que como decía Chesterton, la tradición es la democracia de los muertos.

Estaremos pendientes en Cope durante todo el día de lo que ocurra, hay un equipo de periodistas de esta casa en Londres, con Fernando de Haro y Paloma García Ovejero, enseguida conectanos con ellos. Por cierto que ayer Carlos Herrera desvelaba en estos micrófonos que será Felipe VI quien acuda al funeral de Isabel II. El Rey Emérito Juan Carlos I entiende que a él le corresponde la representación de nuestro país en ese acto.

¿Cómo llegar a fin de mes?

Bueno es lo fundamental a esta hora, lo que está ocurriendo en el Reino Unido pero probablemente tengas en mente otras preocupaciones así de buena mañana. Por ejemplo, cómo llegar a fin de mes. Lo de los reyes, ya digo, nos entretiene, obviamente lo de Isabel II es una noticia de alcance internacional, pero lo del día a día, lo que de verdad no sabes si te alcanza o no es el sueldo. Son problemas menos regios, pero desde luego muy reales.

Y sobre todo si tienes que revisar ahora el pago de tu hipoteca variable. Miles de hipotecados han decidido tratar de cambiar sus préstamos de tipo variable a fijo desde que en julio pasado empezó a subir el precio del dinero en la eurozona y más aún con el subidón del pasado jueves, cuando el Banco Central europeo elevó los tipos de interés del 0,50 al 1,25%, en la mayor subida de su historia. El precio del dinero influye directamente en el Euribor, que es el índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios. ¿Qué dicen los expertos? Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III, acaba de pasar por este programa. Y, mira, es interesante lo que nos ha contado. Apunta a que, a pesar de estas medidas del Banco Central Europeo, de este encarecimiento del precio del dinero, nos vamos a tener que acostumbrar durante un largo tiempo a un escenario de inflación elevada.

Ayer, por cierto, tuvo lugar una reunión en Praga de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona centrada en cómo responder a la crisis derivada de la agresión rusa. Se ha comentado mucho estos días que la subida acelerada de tipos lo que aboca a los países de la eurozona es a la recesión. Suben los tipos, se reduce el consumo y sí, lo normal es que se contengan un poco los precios, pero también que las economías se gripen, que dejen de crecer, incluso que se lleve a uno o dos trimestres de recesión. Sin embargo, en lo que más parecía la expresión de un deseo que otra cosa, de esa reunión de ministros de economía salió la idea de que los números rojos pueden no acabar llegando. "El riesgo ha aumentado, pero la recesión no es inevitable", repitieron tanto el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohe, como el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Veremos, ojalá acierten, pero la realidad, a día de hoy, dibuja otro escenario: uno, al menos eso es seguro, en el que las economías europeas y desde luego la nuestra también, van a dejar de crecer.

Y ya sabes que lo que más está tirando de los precios es la energía, el precio del gas, de la luz, del petróleo en menor medida. En este sentido, ayer se produjo otra reunión importante, muy esperada, de los ministros de energía de la Unión Europea. Se supone que el objetivo era poner pie en pared respecto a Rusia y poner sobre la mesa la medida estrella de las que ya había venido hablando la presidenta de la Comisión úrsula Von der Layen: topar el gas procedente de Rusia. Bueno, se habló de esa cuestión pero no acabó de cerrarse esa petición. Y, en todo caso, serán los jefes de Gobierno los que tendrán la última palabra.

Esto del límite del gas no es fácil de explicar, pero es importante. Una cosa es limitar el precio del gas en la generación de la electricidad. Esto, en realidad, no nos afectaría demasiado porque en España es lo que se está haciendo con la llamada excepción ibérica. Lo más novedoso sería limitar el precio del gas para cualquier uso. Y expertos como Diego Rodríguez, profesor en la Universidad Complutense, consideran que esto no va a ser tan fácil.

Bueno... y ¿qué es lo que aprobaron ayer los ministros de Energía de la UE en su reunión extraordinaria? Básicamente, dos cosas: Reducir el consumo de electricidad y gravar los beneficios de las compañías energéticas, especialmente en lo que tiene que ver con los beneficios extraordinarios de las empresas de energías renovables. Y esto, ojo, porque sí puede incidir en el precio final de la factura.

Es una intervención en el mercado de emergencia, decía la comisaria europea ayer... y en esto, te voy a decir una cosa, cuidado con las palabras. Intervenir puede ser necesario en un momento de aguda crisis, pero también es una tentación para aquellos que no acaban de creer en la economía de mercado, en las democracias liberales. El último ejemplo lo tenemos aquí en España con la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar por ley el precio de algunos productos de la cesta de la compra. Es verdad que en España hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión social. Es un drama al que hay que mirar, una herida que hay que curar y debe ser prioritario. Pero no parece que la solución pase por intervenir el mercado, por volver, aunque sea a pequeña escala y se supone que por un periodo espacio de tiempo, a la economía planificado.

Cuidado con lo que se hace excepcionalmente porque, insisto, pueda ser una puerta abierta para que, los que denigran de ese sistema y añoran otro tipo de regímenes, aprovechen para colarnos, disfrazadas de medida caritativa, medidas que tienen más que ver con la revolución que con la reforma.





