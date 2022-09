Reino Unido se prepara para el nombramiento oficial de Carlos III como Rey

Carlos III, primogénito de Isabel II y su sucesor en el trono británico, será este sábado proclamado rey en el Consejo de Ascensión, según confirmó este viernes el Palacio de Buckingham. Según se reveló en un comunicado emitido por la casa real británica, "Su Majestad, el rey, será proclamado en el Consejo de Ascensión a las 09.00 GMT mañana por la mañana en los (llamados) Apartamentos de Estado del palacio de Saint James, en Londres".

En la nota se señala que el Consejo de Ascensión, al que asistirán miembros del Consejo Privado, estará dividido en dos partes, y en la segunda el nuevo monarca hará una declaración y su juramento. "En la primera parte (de las dos en las que se divide), el Consejo Privado -Privy Council-, sin el rey presente, proclamará al soberano y aprobará formalmente varias órdenes resultantes, como las disposiciones para la proclamación", se detalla en la nota.

Se agrega que "la segunda parte es la celebración del rey de su primer Consejo Privado. El rey hará su declaración y leerá y firmará un juramento para mantener la seguridad de la Iglesia en Escocia y aprobar las órdenes en el Consejo, que facilitan la continuidad del Gobierno". Según el Palacio, a la celebración de ese acto del Consejo de Ascensión le seguirá mañana la llamada Proclamación Principal, que se leerá a las 10.00 GMT desde el balcón que da al patio Friary Court en el palacio de St James.

Esa proclamación será leída, conforme a los planes, por el Rey de Armas de la Jarretera, acompañado por el conde mariscal, Edward Fitzalan-Howard, otros oficiales de Armas y los Sargentos de Armas. En el comunicado se agrega que "este será la primera lectura pública de la Proclamación". Posteriormente, habrá una segunda lectura en el edificio de la antigua Bolsa (Royal Exchange) en la City de Londres (su distrito financiero), a las 11.00 GMT del sábado, y también se hará lo mismo en Escocia, Irlanda del Norte y Gales el próximo domingo.

El rey Carlos III ha destacado que su madre, Isabel II, tuvo "una viva bien vivida" y, con "dolor" por la pérdida y "gratitud" por la dedicación de su madre durante siete décadas de reinado, ha renovado el compromiso de por vida que ella asumió al ascender al trono. El nuevo monarca ha recordado a su madre como una "inspiración" y un "ejemplo" tanto para la familia como para el conjunto de la ciudadanía, en un histórico primer discurso a la nación en el que ha hablado junto a una fotografía enmarcada de Isabel II.

