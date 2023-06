Tres estudiantes de Asturias se sorprenden al comprobar sus notas en la EBAU: estudiaron en el mismo centro

En un hecho sin precedentes, Jean, Paula y Jorge han conseguido la máxima puntuación, es decir, 14/14 en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad . Estos estudiantes excepcionales han sido elogiados por su logro sobresaliente y su capacidad para equilibrar sus actividades extracurriculares con el estudio intensivo.

El logro de estos tres alumnos merece un reconocimiento especial debido a las diversas actividades en las que participan. Ian, uno de los estudiantes, destaca que no solo se apuntan a más cosas y tienen más actividades extracurriculares, sino que también son capaces de obtener las mejores notas.

?? Un vecino de un pueblo de Cáceres no da crédito al descubrir su nota en la EBAU: "No me lo imaginaba"



?? Hablamos con David Matas, un joven extremeño que ha sacado una inusual nota en esta prueba ?? https://t.co/SJWD1zEevu